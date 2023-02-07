PS Vita Oyunları Artık Android'den Oynanabilecek!

Android'in en iyi yanlarından biri, en sevdiğiniz konsol oyunlarını oynamak için emülatörleri indirmenin kolay olması. PS2 için AetherSX2 ve Nintendo Switch için Skyline gibi birinci sınıf emülatörler bugüne kadar Android'de oyuncuların sevgilisi hâline geldi ve Pazar günü listeye başka bir emülatör daha ekleniyor.

Geliştirici Macdu'nun projenin Discord kanalında belirttiğine göre Vita3K PlayStation Vita emülatörünün Android portu 12 Şubat Pazar günü (herkese açık olarak yayınlanacak. Geliştirici, bir APK dosyasının ve sonraki güncellemelerin kanalda yayınlanacağını belirttiği için henüz bir Play Store sürümü beklememelisiniz gibi görünüyor.

PS Vita Emülatörü 12 Şubat'ta Yayınlanacak

Geliştiricinin mesajında ayrıca birkaç minimum gereksinim (örneğin Arm64, Vulkan 1.0, Android 7.0 veya üstü) belirtiliyor ancak işlemci, depolama ve RAM gereksinimlerinden bahsedilmiyor. Bununla birlikte geliştirici, cihazınız minimum gereksinimleri karşılıyorsa, yalnızca bazı homebrew ve 2D oyunları oynamayı beklemeniz gerektiğini söylüyor.

Ayrıca geliştirici bu Android portunun Snapdragon işlemcili cihazlarda özel sürücüleri desteklediğini belirtiyor. Daha spesifik olarak, Adreno 600 serisi veya daha yüksek cihazlar "büyük bir hız artışı" için açık kaynaklı Turnip grafik sürücüsünü kullanabiliyor.

Emülatör henüz geliştirmenin ilk aşamalarında ancak şimdiden 400'den fazla oynanabilir oyunu destekliyor. Her ne olursa olsun Android için geliştirilen Vita3K'nın arkasındaki kişilerin hobi amaçlı bu işi yaptıklarını belirtmek gerekiyor.