Japon teknoloji devi tarafından geliştirilmekte olan PS VR 2 için yeni detaylar ortaya çıktı. Söylenene göre yeni sanal gerçeklik cihazı, kontrol ve teknik anlamında üst düzey bir deneyim sunacak.

Sony tarafından geliştirilmiş olan sanal gerçeklik cihazı PS VR, geçtiğimiz nesilde satışa sunulmuş ve oyun oynama yöntemimizi büyük ölçüde değiştirmiş ve artık yönettiğimiz karakterin bakış açısını tam anlamıyla görmemizi sağlamıştı. Donanımsal yetersizlik nedeniyle tam bir randıman alabilmek mümkün olmamış olsa da, Astro Bot: Rescue Mission, Tetris Effect, Blood & Truth, Moss, Beat Saber ve Resident Evil 7: Biohazard gibi oyunların büyük bir keyif verdiğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde gelişmiş versiyon olan PS VR 2 duyurulmuş ve Mart ayında da kontrol kolları görücüye çıkmıştı. Yakın bir zaman önce ise yeni sanal gerçeklik cihazı ile ilgili olarak yayınlanan bir rapor ile yeni detaylar ortaya çıktı.

PS VR 2 için Yeni Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

UploadVR sitesi tarafından yayınlanan rapora göre PS5 ile uyumlu olarak çalışacak olan PS VR 2, 4K panel, gelişmiş izleme, göz takibi ve dokunsal geri bildirim gibi gelişmiş özellikler ile gelecek. Belirtilene göre 4K panel, 4000 x 2040 piksel olacak ki bu her bir göz için 2000 x 2040 piksel demek. PS VR’da bu değerin 960 x 1080 ve Oculus Quest 2 için de 1832 x 1920 olduğunu düşünecek olursak, aradaki farkın dağlar kadar olduğunu görebiliyoruz.

Sony şu an için sanal gerçeklik cihazının tasarımını göstermemiş olsa da, yukarıda da bahsettiğimiz gibi dokunsal geri bildirim ve uyumsal tetikleyici özelliklerinin olacağı söylenmişti. Aslında bu pek de sürpriz sayılmaz, ama yine de PS VR 2 kontrol sistemine entegre edilmiş olması sevindirici diyebiliriz. Uyarlanabilir tetikler her iki kolda da olacak ve bu sayede, oynadığınız oyunda uygulanma şekline göre uygulayacağını kuvvete duyarlı olacak. Haliyle yaşayacağınız deneyim de bir üst seviyeye taşınmış olacak.

Dokunsal geri bildirim farklı titreşimlerin olacağı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, farklı yüzeylerde hareket ederken veya silah, kılıç veya daha farklı tipte bir silah kullanırken veya araba yarışlarında yolun durumuna göre titreşim farklılaşacak.

Parmak Dokunuşu Algılama özelliği ise parmaklarımızın ilgili alana yerleştirmeden dahi algılanmasını sağlayacak iken, gelişmiş izleme sayesinde PS VR 2 kontrol kolunun nerede olduğunu algılayabilecekmiş. Son olarak, tuş dağılımından da bahsedilmiş. UploadVR tarafından söylenene göre sol kolda kare, üçgen, L1 ve L2 tuşları, sağ kolda da çarpı, daire, R1, R2 ve Options tuşları olacakmış.

Yeni VR sisteminde şu an devam eden birçok geliştirme işleminin olduğunun altını çizen Sony tarafından, PS VR 2'nin bu yıl içerisinde satışa sunulamayacağı söylenmişti.