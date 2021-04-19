PS3 ve PS Vita Mağazaları Kapatılmasıyla İlgili Sürpriz Açıklama

Bugün Sony Interactive Entertainment bizleri sevindirecek yeni bir duyuru yaptı. PS3 ve PS Vita mağazaları kapatılması ile ilgili sürpriz açıklama yapıldı. Söylenene göre sadece PSP mağazası kapatılacak. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz haftalarda PS3 ve PSP mağazalarının 2 Temmuz 2021 ve PS Vita mağazasının da 27 Ağustos 2021 itibarıyla kapatılacağı yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamaya göre bahsi geçen konsollara sahip olan kullanıcılar, belirtilen tarihler geldiğinde halihazırda kütüphanenizde olan içeriklere erişebilecek olsalar da dijital içerik satın alımı yapamayacaklardı.

PS Plus ve PS Now servislerinin oyunlarına erişimleri ise abonelikleri devam ettiği sürece herhangi bir şekilde etkilenmeyecekti. Bunlara Cross-Buy içeriklerinin PSP, PS3 ve PS Vita versiyonları da dahildi. Ayrıca PSN cüzdanlarındaki paraları da daha sonradan internet mağazası, mobil cihaz uygulaması veya PS4 ve PS5 üzerinden satın alımlar için kullanılabilecek veya iade alınabilecekti.

PS3 ve PS Vita Mağazalarının Kapatılmayacağı Duyuruldu

Bu kapanma haberi elbette kullanıcıları bir hayli üzmüştü. Ancak Japon teknoloji devi tarafından bugün sevindirici bir açıklama yapıldı. Öyle ki mağazaların kapatılması kararı geri alındı. Yani tehlike artık geçti diyebiliriz. PS3 ve PS Vita mağazaları aktif olmaya devam edecekler, ama PSP mağazası 2 Temmuz 2021 tarihinde erişime kapatılacak.

Peki bu karar değişikliğine neden gidildi? PlayStation sayfası üzerinden SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından yapılan duyuruya bakılırsa, kararın alınması bir dizi faktör sonucu olmuş. Daha eski cihazları desteklemenin zorluğu kaynakların oyuncuların daha fazla vakit geçirdiği yeni cihazlara kaydırılmasının istenmesi ile birleşince, Sony tarafından böyle bir karar alınmış. Ne var ki kullanıcıların PS3 ve PS Vita oyunu almaya istekli bir şekilde devam ettiklerinin görülmesi, bu karardan sonradan vazgeçilmesini sağlamış.

Eğer siz de bu konsollardan birine veya her ikisine de sahipseniz, kütüphanenizde yer vermeyi istediğiniz oyunları almaya devam edebileceksiniz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.