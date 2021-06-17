PS3 ve Xbox 360 için GTA Online Desteği Bitiyor!
PS3 ve Xbox 360 için GTA Online desteğinin kesileceği açıklandı. Peki ne kadar süre daha GTA Online oynamaya devam edebilirsiniz?
PlayStation 5 ve Xbox Series X ile birlikte mevcut nesil oyun konsollarının dahi arka plana düştüğü şu günlerde, PS3 ve Xbox 360 için GTA Online desteğinin kesileceği açıklandı. Peki PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcıları ne kadar süre daha GTA Online oynamaya devam edebilecek?
PS3 ve Xbox 360 için GTA Online Desteği Sona mı Erecek?
Rockstar Games tarafından yayınlanan resmi blog gönderisinde açıklanan detaylara göre PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcıları, 16 Aralık 2021 tarihinden itibaren GTA Online'a erişemeyecek. Buna ek olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları için destekler ve güncellemeler yayınlanmaya devam edilecek.
Tabii ki bu değişikliğin yalnızca GTA Online için geçerli olduğunu hatırlatalım: Kullanıcılar halen GTA V'in hikaye moduna erişebilecekler ve bu sürümü oynamaya devam edebilecekler.
GTA Online için yayınlanan güncellemelerin devasa boyutları ve içerikleri göz önüne alındığında, eski nesil konsolların buna ayak uydurmakta zorlandığını görüyoruz. Özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series X ile birlikte gerçekten de arka plana düşen PlayStation 3 ve Xbox 360, yakın zamanda başka üreticilerden de çeşitli destek sorunları ile karşılaşacaktır.
Sony PS5 Özellikleri
- İşlemci: AMD Zen 2
- İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core
- İşlemci Frekansı: 3.5 GHz
- Ekran Kartı: AMD RDNA 2
- Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs
- İşlem Birimi: 36 CUs
- Grafik Frekansı: 2.23 GHz
- Toplam Bellek: 16 GB RAM
- Birinci Bellek: 16 GB RAM
- Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn
- Bellek Tipi: GDDR6
- Depolama Kapasitesi: 825 GB
- Depolama Türü: SSD
- Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn
- Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn
Xbox Series X Özellikleri
- İşlemci: AMD Zen 2
- İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core
- İşlemci Frekansı: 3.8 GHz
- Grafik İşlemci: AMD RDNA 2
- Grafik İşleme Gücü: 12.1 TFLOPs
- İşlem Birimi: 52 CUs
- Grafik Frekansı: 1.8 GHz
- Toplam Bellek: 16 GB RAM
- Bellek Tipi: GDDR6
- Birinci Bellek: 10 GB RAM
- Birinci Bellek Bant Genişliği: 560 GB / sn
- İkinci Bellek: 6 GB RAM
- İkinci Bellek Bant Genişliği: 336 GB / sn
- Depolama: 1 TB SSD
- Depolama Türü: NVMe SSD
- Ham Okuma Hızı: 2.4 GB / sn
- Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 4.8 GB / sn
PS5 Stokları Ne Zaman Normale Dönecek?
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve o zamandan bu yana adeta bir köşe kapmaca oyununa dönen Sony PlayStation 5, hem dünya genelinde hem de ülkemizde ciddi stok sorunları ile uğraşıyor.
Peki siz Rockstar Games tarafından açıklanan bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan bu karar mantıklı mıydı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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