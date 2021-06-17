PS3 ve Xbox 360 için GTA Online Desteği Bitiyor!

PlayStation 5 ve Xbox Series X ile birlikte mevcut nesil oyun konsollarının dahi arka plana düştüğü şu günlerde, PS3 ve Xbox 360 için GTA Online desteğinin kesileceği açıklandı. Peki PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcıları ne kadar süre daha GTA Online oynamaya devam edebilecek?

PS3 ve Xbox 360 için GTA Online Desteği Sona mı Erecek?

Rockstar Games tarafından yayınlanan resmi blog gönderisinde açıklanan detaylara göre PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcıları, 16 Aralık 2021 tarihinden itibaren GTA Online'a erişemeyecek. Buna ek olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları için destekler ve güncellemeler yayınlanmaya devam edilecek.

Tabii ki bu değişikliğin yalnızca GTA Online için geçerli olduğunu hatırlatalım: Kullanıcılar halen GTA V'in hikaye moduna erişebilecekler ve bu sürümü oynamaya devam edebilecekler.

GTA Online için yayınlanan güncellemelerin devasa boyutları ve içerikleri göz önüne alındığında, eski nesil konsolların buna ayak uydurmakta zorlandığını görüyoruz. Özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series X ile birlikte gerçekten de arka plana düşen PlayStation 3 ve Xbox 360, yakın zamanda başka üreticilerden de çeşitli destek sorunları ile karşılaşacaktır.

Sony PS5 Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.5 GHz

3.5 GHz Ekran Kartı: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs

10.28 TFLOPs İşlem Birimi: 36 CUs

36 CUs Grafik Frekansı: 2.23 GHz

2.23 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn

448 GB / sn Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Depolama Kapasitesi: 825 GB

825 GB Depolama Türü: SSD

SSD Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn

5.5 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn

Xbox Series X Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.8 GHz

3.8 GHz Grafik İşlemci: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 12.1 TFLOPs

12.1 TFLOPs İşlem Birimi: 52 CUs

52 CUs Grafik Frekansı: 1.8 GHz

1.8 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Birinci Bellek: 10 GB RAM

10 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 560 GB / sn

560 GB / sn İkinci Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM İkinci Bellek Bant Genişliği: 336 GB / sn

336 GB / sn Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Depolama Türü: NVMe SSD

NVMe SSD Ham Okuma Hızı: 2.4 GB / sn

2.4 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 4.8 GB / sn

Peki siz Rockstar Games tarafından açıklanan bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan bu karar mantıklı mıydı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.