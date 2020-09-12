PS4 Oyun Kutularına PS5 Yükseltme İbaresi Ekleniyor

PS4 oyun kutularına PS5 yükseltme ibaresi ekleniyor. Immortals: Fenyx Rising oyununun kutu tasarımı, önemli bir detayı ortaya koydu. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi bu sene, yeni nesil konsollar ile tanışacağımız sene olacak ve hem Microsoft hem de Sony cephesinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Geride bıraktığımız zaman içerisinde birçok oyun duyurusu gerçekleştirilmişti. Bir kısmı mevcut nesildeki konsollar için çıkacak iken, nesil geçişine denk gelecek olan oyunlar da olacak. Ayrıca mevcut nesilde çıkan bazı oyunların yeni nesle taşınacağını da öğrenmiştik.

Nesil geçişinin yaşanacağı bu sene, oyuncuların oyunlarını yeni nesil versiyonlarına yükseltme imkanı sunuluyor. Microsoft bunun için Smart Delivery teknolojisini hayata geçirmişken, Sony ise bunu üçüncü parti yayıncıların takdir yetkisine bırakmış durumda. Bu bağlamda da Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Destiny 2, DiRT 5, Kena: Bridge of Spirits, Marvel's Avengers, Watch Dogs: Legion ve daha birçok oyunun PS4 versiyonundan PS5 versiyonuna ücretsiz yükseltme yapılabilecek.

Ancak 2K Games ve Activision gibi yayıncılar ise bunu sürüme bağlı olarak yapıyorlar. Mesela Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun sadece Cross-Gen veya Ultimate sürümlerini satın aldığınız zaman PlayStation 5 versiyonuna yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak. Standart sürüm için ücret ödemeniz gerekecek. Electronic Arts ise kendisine özgü Dual Entitlement ile FIFA 21 ve Madden 21 oyunları için yeni nesil versiyonlarına yükseltme imkanı sunacak.

PS4 Oyun Kutularına PS5 Yükseltme İbaresi Mi Ekleniyor?

Yakın bir zaman önce de Ubisoft tarafından Ubisoft Forward sunumunda karşımıza çıkartılan Immortals Fenyx Rising (eski adıyla Gods & Monsters) içi kutu tasarımı yayınlandı. Oldukça etkileyici bir tasarımın olduğu kutu görselinde dikkat çeken bir ayrıntı da bulunuyor. Sizin de göreceğiniz üzere sol alt köşede PS5 Upgrade Available 1 ibaresine yer verilmiş.

Sony Interactive Entertainment veya Ubisoft bu ibare hakkında henüz bir açıklama yapma gereği duymuş değiller. Haliyle bir çıkarım yapmak da bu noktada mümkün değil ama hem kutulu sürümlerde de yükseltme yapılabilecekmiş gibi görünmesinin yanı sıra, PS5 versiyonuna yükseltilebilecek PS4 oyunlarını da bu şekilde ayrıt edebilecekmişiz gibi görünüyor. Yakın bir zamanda yapılacak olan açıklama ile tam anlamıyla bilgi sahibi olacağımızdan şüphemiz yok. Gelişmeleri takipte olacağız.