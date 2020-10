PS4 Oyunlarının Yüklenme Hızı Artıyor

Tüm dünyanın gözünün PlayStation 5 ve Xbox Series X'e kilitlenmesinin en önemli nedenlerinden biri, oyun konsollarının SSD kullanımıdır. Depolama alanı olarak SSD kullanılması, oyun konsollarında oynanan video oyunlarının yüklenme süresini azaltan en önemli faktörlerdendir. PlayStation 5'teki yüklenme hızı her ne kadar etkileyici olsa da yakın bir zamanda yayımlanan güncelleme PS4 oyunlarının yüklenme hızı ile ilgili büyük iyileştirme işlemlerinin yapılması bekleniyor.

Sony tarafından resmi olarak teyit edilmedi ama Video Games Chronicle (VGC) tarafından yayımlanan bir blog yazısına göre PS4 oyunlarının yüklenme hızı eskisine göre önemli ölçüde arttırılıyor. Örneğin, The Last of Us Remastered'ın yüklenmesi genellikle bir dakikadan uzun sürüyor ama oyun konsoluna gelen yeni güncelleme sayesinde bu yüklenme hızı 14 saniyenin altına indirildi.

Eurogamer tarafından keşfedilen bir YouTube videosunda bu çok net bir şekilde görülebiliyor. ElAnalistaDeBits tarafından yayımlanan videoda iki sürümün açılış hızı bakımından karşılaştırması yapılıyor. YouTube videosunda da görüldüğü üzere eski sürümde yani güncelleme öncesinde oyunun açılış hızı 1 dakika 30 saniye 10 salise gibi bir değere sahipken ikinci sürümde yani güncelleme sonrasında oyunun açılış hızı 13 saniye 86 saliseye kadar düşüyor.

PS4 oyunlarının yüklenme hızı için yapılan iyileştirmelerden faydalanan oyunların içerisinde The Last of Us'un dışında God of War, God of War 3 gibi video oyunları bulunuyor. Bu oyunlara ek olarak listede yeni güncelleme sonrasında yükleme bölümüne ihtiyacı bile kalmayan Until Dawn da bulunuyor. Bu yamadan Ghost of Tsushima'nın da faydalanması gerektiğini de düşünen VDZE Media, video oyunlarının açılış hızı açısından iyileştirildiklerini Twitter'da paylaştığı bir videoda gösterdi.

