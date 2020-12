PS4 Özel Oyunlarının Satış Gelirleri Ortaya Çıktı!

PlayStation 4’e özel olarak satışa sunulan The Last of Us, God of War gibi video oyunları tüm dünyada oldukça beğenilmişti. Peki, Japonya merkezli teknoloji devi Sony, özel oyunlardan ne kadar gelir elde etti? PS4 özel oyunlarının satış gelirleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

PS4 Özel Oyunlarının Satış Gelirleri Nedir?

PS4 konsolunun bu kadar başarılı olmasındaki en büyük unsurlardan bir tanesi özel oyunlardır. Mevcut neslin en iyi video oyunlarının bir kısmı PlayStation 4’e özel olarak çıkmıştı. Bu video oyunlarının arasında God of War, The Last of US, Horizon Zero Dawn ve Spider Man yer alıyor. Peki, Sony tarafından PS4’e özel olarak sunulan video oyunları toplamda ne kadar sattı?

PlayStation’da 17 yıldan fazla deneyime sahip olan eski pazarlama çalışanı TJ Consunji, LinkedIn hesabı üzerinden PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen oyunların ne kadar sattığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Sony firmasının Santa Monica stüdyosunda geliştirilen aksiyon macera türündeki God of War, 10 milyondan fazla adet satmayı başardı. Japonya merkezli teknoloji devi, God of War’dan 500 milyondan fazla gelir elde ettiği ortaya çıktı.

TJ Consunji tarafından paylaşılan bilgilere göre Guerrilla Games tarafından Decima oyun motoru ile geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu türündeki Horizon Zero Dawn, 8 milyon adet sattı. 2017 yılında PlayStation 4 platformuna çıkışını gerçekleştiren Horizon Zero Dawn’ın gelirleri 400 milyon doları aştı. Milyonlarca oyuncu tarafından çok sevilen video oyunu, 2020 yılında PC platformu için çıkmıştı.

Mesh Communities’in Kurucu Ortağı olan fakat daha önce Naughty Dog’da programcı olarak çalışan Drew Thaler, 2013 ile 2018 yılları arasında stüdyo tarafından geliştirilen tüm oyunların sürüm başına yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde edildiğini açıkladı. Thaler, buna The Last of Us oyununun da dahil olduğunu belirtti. İlk olarak PlayStation 3 platformuna çıkışını gerçekleştiren The Last of Us, milyonlarca oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Şirket, bunun üzerine oyunu PlayStation 4’e de çıkarmıştı. Söz konusu video oyunu, 2020 yılının en iyi oyunu ödülüne de sahip olmayı başarmıştı.

Imsomniac tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man, bir süreliğine PS4’ün en hızlı satan özel oyunu rekoruna da sahip olmuştu. Marvel’s Spider-Man, piyasaya sürüldükten üç gün içerisinde 198 milyon dolar kazanmayı başardı. God of War 3,1 milyon adet kopya satarken Marvel’s Spider-Man ise 3.3 milyon adet kopya sattı.