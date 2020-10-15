PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.0 Yayımlandı

Oyun sektörünün vazgeçilmez isimlerinden Sony tarafından PS4 güncellemesi 8.0 yayımlandı. PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesinde grup ve mesajlar üzerinde yapılan birtakım değişikliklerin yanı sıra oyun konsoluna kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek bir dizi özellik getirildi. İşte PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.0 ile ilgili tüm ayrıntılar!

PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.0 Neler Sunuyor?

Oyuncuların uzun bir zamandan beri beklediği sistem yazılımı güncellemesi nihayet yayımlandı. Yeni güncelleme ile birlikte PlayStation 4 kullanıcıları belirli değişikliklerin yanında ek özellikler de kazandı. Sistem genelinde yapılan iyileştirmelerin içerisinde güvenlik ile ilgili bazı önemli geliştirme işlemleri de bulunuyor. Sony tarafından PlayStation 4 konsoluna getirilen güncellemenin notları şu şekilde:

1. Grup ve Mesajlar Üzerinde Yapılan Değişiklikler

• PS4 sistem yazılımı güncellemesi 8.0 ile beraber PlayStation 4 kullanıcıları artık bir grup başlatırken yeni bir kulüp oluşturmayı ya da mevcut bir kulübü tercih etme imkanına sahip oldu.

• Kulüpler artık grup ve mesajlarda da kullanılabiliyor. Yeni güncelleme ile grup için oluşturulan kulübe mesaj gönderilebiliyor ve kulüple özel bir grup kurulabilir.

• 3 veya daha fazla üyeden oluşan kulüplerde kulüp kurucusu artık kulüpten üye atabilir.

• Yalnızca bir kişinin olduğu veya kulüp kuruculuğu yetkisinin başkasına ait olduğu kulüplerde artık kulüp ismi veya görüntüsü değiştirilemiyor. Kulüp üyeleri sadece diğer üyelerin ismini ve görüntüsünü görüntüleyebiliyor.

• Grup görüşmelerine mesajlar desteği de eklendi. Mesajlar seçeneği etkinleştirildiğinde grup üyelerinin mesajları görüntülenebilir.

• Gruplar için genel/özel seçenekleri kaldırıldı.

• Grup seçeneklerine ulaşmak artık çok daha basit bir hal aldı. Grup ayarları ile ilgili seçenekler artık grupların görüntülendiği bölümde yer alıyor.

• Grup üyeleri artık mikrofonun sessize alındığını görebilir.

• Kullanıcılar artık engellenen üyelerin olduğu gruplara da katılabiliyor. Engellenmiş bir üyenin olduğu gruba katılım sağlanıldığında artık engellenmiş bir üyenin yer aldığına dair bilgilendirici bir mesaj geliyor.

• Engellenen kullanıcının sesi engelleyen kişiye iletilmez, engelleyen kişinin sesi de engellenen kişiye iletilmez. Engellenen üyeye kendisinin engellendiği ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede de bulunulmaz.

2. Kupa Düzeylerinde Yapılan Yenilikler

• Kupa düzeyi kazanılan toplam kupa sayısına göre belirlenen bir derecelendirmedir. Sistem yazılımı güncellendiğinde oyunculara o güne kadar kazanılan kupalara göre hesaplanan yeni bir derece verilir. Yeni kupa düzeyi ayrıca PlayStation App, PlayStation Vita veya My PlayStation'da görünür.

• Kimlik doğrulama uygulamaları ile artık iki adımlı kimlik doğrulama sistemi kullanılabilir. PlayStation 4'te oturum açtıktan sonra uygulama erişimine onay verilip verilmediğini doğrulamak için ikinci bir doğrulama adımı etkinleştirilebilir.

3. Ebeveyn Kontrolleri İle İlgili Değişiklikler

• "Diğer Oyuncularla İletişim" ve "Diğer Oyuncuların Oluşturduğu İçerikleri Görüntüleme" seçenekleri birleştirildi. İki seçeneğin birleştirilmiş hali "İletişim ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikler" oldu. Bu ayarlardan herhangi bir için "İzin Verilmedi" seçeneğini işaretleyenlerin ayarları güncelleme sonrasında aynı şekilde aktarılır.

• "İletişim ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikler" seçeneği "İzin Verilmedi" olarak ayarlanmış olsa da oyun içi iletişim özelliği yalnızca aile yöneticisinin veya ebeveyn tarafından izin verilen belirli oyunlar için kullanılabilir.

4. PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.0 İle Yapılan Diğer Değişiklikler

• "Ses/Cihazlar" bölümüne "Tüm Mikrofonları Sessize Al" seçeneği eklendi. Bu ayar sadece PlayStation 4'e bağlı mikrofonları sessize alır.

• Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda Remote Play özelliğini kullanmak için şu değişiklikler yapıldı: Ekran tasarımı yenilendi, Android 5 ve 6 desteği artık bulunmuyor, Windows 8.1 desteği artık bulunmuyor.

• "Ayarlar > Hesap Yönetimi > Gizlilik Ayarları" bölümünde şu değişiklikler yapıldı: "Oyun / Medya" bölümündeki "Kupalar" ve "Oyunlar" birbirine bağlandı ve isimleri "Oyun Geçmişi" olarak birleştirildi. "Oyun / Medya" bölümüne "Çevrim İçi Durum ve Şu Anda Oynanan Oyunlar" seçneği eklendi. Çevrim içi durum ve oynanan video oyununun kimler tarafından görüntülenebileceği bu bölümde ayarlanabilir. "Kişisel Bilgiler / Mesajlaşma" altındaki "Mesajlar" bölümünde kısıtlanabilecek içerikler değişti. Kiin sizi gruplara davet edebileceğinizi ve kulüplere ekleyebileceğini artık sınırlama imkanınız bulunuyor. "Kişisel Bilgiler / Mesajlaşma" bölümünden "Mobil Uygunluk" seçeneği kaldırıldı.

• "Topluluklar" üzerinde şu değişiklikler yapıldı: Yeni bir topluluk oluşturduğunuzda katılabilecek üyeleri sınırlamak için "Yalnızca Talep Üzerine" seçeneğini artık kullanamazsınız. Mevcut bir topluluk "Herkes" olarak ayarlanmışsa bunu "Yalnızca Talep Üzerine" getiremezsiniz. Topluluk bölümünde artık grup oluşturulamıyor. Grup oluşturmak için ilk olarak "Grup" bölümünde kulüp oluşturmanız gerekiyor. "Etkinlikler" bölümünde yeni bir etkin oluşturamazsınız. Güncellemeden önce oluşturulan etkinlikler yine saklanacak ve oyun geliştiricileri tarafından düzenlenen etkinlikler ve turnuvalar gerçekleşmeye devam edecektir.