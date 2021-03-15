PS4 Topluluklar Özelliği Kaldırılıyor Mu? İşte Açıklama!

Her bir nesilde Sony, satışa sunduğu PlayStation konsolları için bir dizi güncellemeler yayınlanıyor. Bu güncellemeler ile oldukça önemli özellikler eklenirken, bazı özellikler kaldırılıyor. Ne var ki her iki durumda da kullanıcıların tamamını memnun etmek mümkün olmuyor takdir edersiniz ki. Önümüzdeki ay ise bir başka önemli PS4 özelliği kaldırılacak. PS4 Topluluklar özelliği artık kullanılamayacak.

Hatırlayacağınız üzere PS4 sistem yazılımı güncellemesi 8.5, beta olarak indirmeye sunulmuştu. Şimdilik nihai versiyonun detayları paylaşılmış değil ama yeniliklerin arasında Topluluklar bölümünün kaldırıldığına dair bir madde vardı. PS4 konsolunun çıkışı ile kullanıcıların beğenisine sunulan bu özellik sayesinde benzer ilgi alanları ve tercihleri olan milyonlarca oyuncunun bir araya getirip oyun oynamalarını, hem sesli hem yazılı sohbet etmelerini, ekran görüntüleri paylaşmalarını ve daha birçok farklı aktivitede bulunmalarını sağlıyordu. Hatta oyuncular bir oyunda takıldıkları yeri nasıl geçeceklerini de internet üzerinde araştırma yapmadan kısa sürede öğrenebiliyorlardı.

PS4 Topluluklar Özelliği Kaldırılıyor

Yakın bir zaman önce Sony tarafından PlayStation Network kullanıcılarına gönderilen yeni bir e-posta ise artık yolun sonuna gelindiğini ortaya koydu. En azından PS4 tarafında. E-postanın içeriğinde: “PlayStation 4 konsolunuzda Topluluklar özelliğini kullandığınız için teşekkürler. Nisan 2021’den itibaren bu özellik PS4 konsolunuzda desteklenmeyecek veya mevcut olmayacak. Ancak halen iletişimde kalmaya ve PS4 konsolunuzda ve PlayStation App’te mesajlaşma özelliklerinin ve daha fazlasının keyfini sürebileceksiniz.” denmiş.

Aslına bakarsanız, her ne kadar milyonlarca PS4 kullanıcısı olsa da, Topluluklar özelliği belli başlı oyunlar için açılan gruplar haricinde eskisi kadar popüler değil. Bu, haliyle genel kullanımın bir hayli düşükte seyrettiği gerçeği ile karşımıza çıkıyor. Sony tarafının bu özelliğin PS4 tarafında fişini çekme kararı alması da buna bağlanabilir. Diğer yandan, bu özellik sayesinde tanışan kişiler özel mesaj yoluyla bu özelliğin sunduklarını bire birde gerçekleştirebiliyorlar. Böylesi bir kullanım da Topluluklar’ın popülerliğini kaybetmeye başlamasına yol açmış olabilir, ki tahmin edilmesi çok da zor değil.

Japon teknoloji devi yakın bir zaman içerisinde alınan bu kararın arkasındaki neden hakkında bir açıklama yapacaktır diye düşünüyoruz. Peki sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Topluluklar özelliğinin kaldırılması akıllıca bir hamle mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.