PS5 Müşterilerini Avlayan Black Friday Dolandırıcılığı Bulundu

PS5, Black Friday dolandırıcılığı için kullanılmaya başlandı. Gerçek olamayacak kadar iyi PS5 tekliflerine karşı dikkatli olmalısınız.

Dolandırıcılar, PlayStation 5 gibi oyun konsollarını ve kripto para birimini çalan sahte Amazon hediye kartı üreticilerini içeren dolandırıcılıklarla Black Friday müşterilerini cezbetmeye başladı.

Hala birkaç hafta uzakta olan Black Friday en büyük alışveriş fırsatlarından biri. Adobe Analytics'e göre geçen yıl 9,03 milyar dolarlık satış yaşandı ve 2021'de bu rakamın aşılması bekleniyor.

Popülerliği göz önüne alındığında, Black Friday aynı zamanda dolandırıcıların tüketicileri kandırmak için kullandığı favori hedeflerden biri olacak.

Fortinet'teki siber güvenlik dedektifleri ortaya çıkan birkaç dolandırıcılığı paylaşarak, "Black Friday'e doğru çevrim içi alışveriş eğlenceli ve heyecan verici olsa da, siber suçlulara kurbanın bağışlayıcı ruhunu ve açgözlülüğünü istismar etmek ve bunlardan para kazanmak için bolca fırsat sağlıyor" dedi.

PS5, Black Friday dolandırıcılığı kurbanı oldu

Fortinet kısa süre önce, ücretsiz bir Amazon hediye kartı oluşturucu olarak sunulduğunu düşündükleri kötü niyetli bir yürütülebilir dosya keşfetti.

Dosya, kurbanın panoya kopyaladığı Bitcoin cüzdan adresleri için kötü amaçlı yazılımları izliyor. Daha sonra cüzdanın adresini kendi adresiyle değiştiriyor ve kurban işlem sırasında onu yapıştırdığında kurbanın değiştirilmiş cüzdan adresini fark etmeyeceğini tahmin ediyor.

“Bu tür ücretsiz hediye kartlarıyıllardır ortalıkta dolaşıyor ve insanları dolandırıyor. Ancak Amazon'un pazar gücü göz önüne alındığında, bu yeni dolandırıcılık özellikle cezbedici” diyor araştırmacılar.

Diğer dolandırıcılık, PlayStation 5 ve Xbox Series S ve X konsolları gibi yeni oyun konsollarının tedarikinde çip sıkıntısına neden olan zorluklar üzerinde ilerliyor.

Araştırmacılar web sitesini dolandırıcılık için analiz edemese de, bu tür dolandırıcılıkların genellikle kullanıcıyı akıllıca gizlenmiş bir kimlik avı sayfasını ziyaret etmesi için kandırdığını ve bu sayede çevrim içi alışveriş siteleri için kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları gibi gizli bilgileri paylaşmalarını sağladığını paylaşıyorlar.

Araştırmacılar, “Bu dolandırıcılıklar yeni olmasa da, kullanıcılar Black Friday alışveriş çılgınlığı öncesinde potansiyel dolandırıcılıklara daha fazla dikkat etmelidir. Bulması zor bir ürünün indirimi veya bulunabilirliği gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, bir satın alma işlemi yapmadan önce iki kez düşünülmeli” diyor.