PS5 DualSense Android ve PC Desteğine Sahip Olacak

Satışa sunulmasına sayılı günler kalan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, bazı teknoloji editörlerine ve YouTuberlara gönderilmeye başlandı. Austin Evans isimli YouTuber, kendisine gönderilen PlayStation 5’in DualSense isimli kontrolcünün kutu açma videosunu yayımladı. Yayımlanan video ile beraber PS5 DualSense Android ve PC desteğine sahip olacağı ortaya çıktı.

PS5 DualSense Android ve PC Desteği Sunacak

Yeni nesil oyun konsolunun kontrolcüsü DualSense, PlayStation serisinin önceki kontrolcülere benzer tasarıma sahip olduğunu biliyoruz. Örneğin kontrolcünün ön yüzeyinde analog, D-pad, dört adet buton, yan tarafta dört adet tetik tuşu, orta kısımda ise dokunmatik yüzey yer alıyor. Austin Evans isimli YouTuber tarafından yayımlanan PS5 DualSense kutu açma videosu sayesinde kontrolcü ile ilgili özelliklere ve yeni tasarımı görme imkanına sahip oluyoruz.

YouTuber Evans, DualSense olarak adlandırılan kontrolcüyü yeni nesil oyun konsolu PS5 ile kullanmadı Bu sebepten ötürü yayımlanan videoda kontrolcünün yeni geri bildirim sistemi ve uyarlanabilir tetik tuşları gibi özellikleri göremiyoruz. Kontrolcünün kutusunda yalnızca PS5 ile uyumlu olduğu ifadesinin yer almasına rağmen Evans, kontrolcüyü bir kablo yardımı ile Surface Laptop Go’ya ve kablosuz olarak bir Google Pixel 5’e bağladı. Kontrolcü iki cihazda da sorunsuz bir şekilde çalıştı ve hatta Microsoft firmasının xCloud isimli bulut tabanlı oyun hizmetinde bir oyun bile oynayabildi.

Yayımlanan videoda, PlayStation 4 Pro, DualSense’i kablolu bir bağlantı üzerinden tanıdı ancak kontrolcü, PlayStation 4 Pro’da pek bir işleve sahip olmayacak gibi görünüyor. Evans ayrıca DualSense kontrolcüsünü Xbox Series X konsoluna da bağlamayı denedi ancak kontrolcü yalnızca şarj olabildi.

Austin Evans, Unboxing videosunda DualSense kontrolcüsünü parçalarına ayırarak kontrolcünün içerisindeki devrelere de göz atma şansı verdi. YouTuber, kontrolcüyü parçalara ayırdıktan sonra kontrolcünün 1560 mAh bataryaya sahip olduğu ortaya çıktı. Harika bir ayrıntının daha gün yüzüne çıkmasına yardımcı olan Evans, kontrolcünün arkasında PlayStation’ın üçgen, kare, daire ve çarpı butonlarının küçük bir versiyonunun olduğunu keşfeti.

PlayStation DualSense Ne Zaman Gelecek?

PlayStation 5’in çıkışına 1 aydan kısa bir süre kala oyuncuların kafasında PS5 DualSense kontrolcüsünün ne zaman geleceğinei lişkin birtakım soru işaretleri de bulunuyor. Ön sipariş vermiş oyunculara gönderilen e-postalara göre kontrolcü 30 Ekim 2020 itibarıyla gönderilmeye başlanıyor.