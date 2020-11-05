PS5 DualSense'in Çıkarılabilir Bir Paneli Var

PS5 DualSense'in önceki PlayStation kontrolcülerine göre çok daha yeni ve benzersiz özelliklere sahip olduğu her geçen gün yapılan yeni keşifler sonrasında çok daha iyi anlaşılabiliyor. PlayStation 5 kontrolcüsünün yeni keşfedilen bir özelliği ise oyuncu tarafından kolaylıkla çıkarılabilen bir panele sahip olması oldu. Bu özellik, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu için ön sipariş verdiğinden kontrolcü eline daha kısa sürede ulaşan oyunncular tarafından keşfedildi.

PS5 DualSense Çıkarılabilir Panele Sahip

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'e kavuşmasına sadece sayılı günler var. Oyunların yeni nesil oyun konsolunda nasıl görüneceğini gösteren bir dizi ön izlemeden sonra PlayStation serisinin hayranları nihayet DualSense gibi bazı önemli araçları test etme fırsatı buldu. PlayStation 5 için ön sipariş veren ve eline PS5 kontrolcüsü geçen oyuncuların büyük bir kısmı, oyun konsolunun kontrolcüsü ile ilgili her geçen gün yeni bir şey daha keşfediyor.

Oyuncuların son keşfettiği bir özellik ise Windows işletim sistemli bilgisayarda mikrofon ve hoparlör görevinde kullanılabilmesiydi. Oyun kolu, Pleasehearmeout777 adlı kullanıcı tarafından Reddit'te paylaşılan bilgilere göre Windows işletim sistemli bilgisayarlarda USB araçlardan biri olarak görülüyor ve kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak mikrofon veya hoparlör yerine kullanılabiliyor. Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan ses kaydı dinlendiğinde sesin kaliteli bir mikrofondan geldiği çok net bir şekilde fark edilebiliyor.

Oyun koluna ilişkin yapılan incelemeler sonrasında bütün bu özelliklere ek olarak PS5 DualSense'in çıkarılabilir bir panele sahip olduğu keşfedildi. Oyun konsolunu test eden oyuncular, yeni nesil oyun konsolunun kontrolcüsü DualSense'in çıkarılabilen bir panele sahip olduğunu öğrendi. Bu keşif ile beraber yeni nesil oyun konsolunun kontrolcüsünün çıkarıldığı anlar bir YouTuber tarafından hazırlanan videoda gösterildi.

YouTuber John Glasscock tarafından hazırlanan video, PS5 DualSense'in özelliklerinin çoğunu gösteriyor. Bu özelliklerden biri, oyun kolunun altındaki siyah panelin büyük bir kolaylıkla çıkarılabilmesidir. Bu, oyun kolunda kullanılabilecek koruyucu ekipmanlarının gelecekte kullanılabileceğine yönelik bazı tahminlerin oluşmasına yol açtı ancak Sony tarafından şu an bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığından bir şeyler söylemek için çok erken görünüyor. Oyun kolunun paneli videonun çekiminden önce de çıkarılmış olabilir. Panelin çıkarılmasının oyun kolunu garanti kapsamından çıkartıp çıkartmayacağı henüz bilinmediği için videodan hareketle ön paneli çıkarmamanızı tavsiye ederiz.