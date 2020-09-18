PS5, eBay'de Ön Siparişe Çıktı: 25 Bin Dolar Teklif Edildi

17 Eylül'de yurt dışında ön siparişe açılan PlayStation 5 konsolları kısa bir süre içerisinde tükendi. eBay'de ön siparişe açılan PS5 fiyatı ile dudak uçuklatıyor.

PS5 Ön Sipariş Fiyatı ile Şaşırttı

PS5 konsolların fiyatı 399 euro veya 499 euro olarak açıklanmıştı. Ön siparişlerin tükenmesinin ardından ​eBay'de PS5'ler için onlarca ilan hızla açıldı. Cnet'in aktardığı habere göre, bir ilan 800 dolar fiyat etiketi ile açıldı ve en yüksek teklifi verene PS5'in gönderileceği söylendi. Açılan ilana bir kişi 25 bin dolar teklif verdi.

Açılan ilanların eBay kurallarını ihlal ettiği söylenmekte. eBay'de ön siparişe sunulan ürünlerin 30 gün içerisinde teslim edilmesi gerekiyor. PS5, 30 gün içerisinde teslim edilmeyeceği için kural ihlali yaşanmakta.

CNet ile iletişime geçen eBay sözcüsü "Ekiplerimizin sorunun farkında olduklarını ve uygun önlemleri alacakları garanti etmektedir." dedi. eBay'de açılan birçok ilan yavaş yavaş silinmeye başladı.

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