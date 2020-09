PS5 İle Çıkacak Oyunlar Belli Oldu!

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından yapılan açıklama ile beraber PS5 ile çıkacak oyunlar belli olmaya başladı. Sony tarafından yapılan açıklamada PlayStation 5 ile gelecek oyunların yanı sıra yeni oyun konsolu ile ilgili oyuncuların çok merak ettiği birkaç sorunun da cevabı verildi. Oyun sektörünün önemli isimlerinden Sony'nin yaptığı açıklama ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

PS5 İle Çıkacak Oyunlar Listesi

Sony tarafından dün akşam düzenlenen etkinlik esnasında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile beraber çıkacak video oyunları belli oldu. PlayStation 5 konsolunun çıkışına az bir süre kala oyuncuların kafasında yer alan önemli bir soru da böylelikle cevaplanmış oldu. Sony ayrıca yeni nesil oyun konsolu hakkında oyuncuları sevindiren bazı açıklamalar da yaptı.

Sony tarafından düzenlenen etkinlikte duyurulan video oyunlarının listesi şu şekilde:

1. Demon's Souls Remake

Bluepoint Games ve SIE Japan Studio tarafından geliştirilen Demon's Souls Remake sürümü yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış oyunlarından bir tanesi olacak. 69,99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Demon's Souls Remake etkileyici grafiklere ve başarılı oynanış sistemi ile oyunculara keyifli bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

2. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition olmak üzere iki ayrı sürüme sahip olacak video oyunu da PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olacak. Sony, oyunculara PlayStation 4'te de satışa sunulacak video oyununu ücretsiz olarak PS5'te de oynama imkanı verecek.

3. Devil May Cry 5 Special Edition

Hack and slash türündeki Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil oyun konsolu ile beraber çıkacak başka bir oyun. Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisini destekleyecek olan Devil May Cry 5 Special Edition sahip olduğu grafiklerle oyunculara görsel şölen yaşatmayı amaçlıyor.

4. Astro's Playroom

PlayStation 5 konsoluna ön yüklü olarak gelecek Astro's Playroom SIE Japan Studio tarafından geliştiriliyor. 3 boyutlu platform oyunu olan Astro's Playroom, Astro Bot Rescue Mission'ın devamı niteliğinde olacak. Astro's Playroom'da yeni nesil oyun kontrolcüsü DualSense'in sahip olduğu özellikler ön planda olacak.

5. Destruction AllStars

Lucid Games tarafından geliştirilen Destruction AllStars, PlayStation 5 konsolu ile çıkış yapacak oyunların arasında yer alan başka bir isim. Grafikleri ile oyuncuları büyüleyen Destruction AllStars'da yok edici arabaların savaşına tanık olacağız.

6. Slackboy: A Big Adventure

Platform oyunu Slackboy: A Big Adventure, PlayStation 5 konsolu ile birlikte çıkacak oyunlar listesindeki önemli başka bir oyun. Slackboy: A Big Adventure, başarılı oyun sistemi ve eğlenceli oyun yapısı ile oyunculara keyifli bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

7. Fortnite

Yakın bir zamanda Ray Tracing ve DLSS 2.0 teknolojisi ile geleceği duyurulan Fortnite, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'e gelecek başka bir isim. Dünya genelinde oldukça sevilen battle royale türündeki Fortnite sahip olacağı Ray Tracing ve DLSS 2.0 teknolojileri sayesinde oyuncuların büyük bir kısmını sunacağı grafiklerle büyüleyecek.