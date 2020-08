PS5 ile Kullanılabilecek PS4 Aksesuarları Detaylandırıldı

PlayStation 5 ile ilgili merak edilen bir konuya daha açıklık getirildi. PS5 ile kullanılabilecek PS4 aksesuarları hangileri olacak? Detayları haberimizde bulabileceksiniz.

Yeni nesil PlayStation konsolu aynı Xbox Series X gibi hem donanımsal hem de yazılımsal olarak geriye uyumlu olacak. Bu da PlayStation 4 için satın aldığınız aksesuarları ve oyunları PlayStation 5 konsolunuzda da kullanabileceksiniz.

Sony Interactive Entertainment, yaptığı açıklamalarda bu zamana kadar hep oyun tarafına ağırlık vermiş ve ilk günden binlerce oyununun oynanabilir olacağını müjdelemişti. Diğer yandan, aksesuar konusu ise tam bir muammaydı ama yeni açıklama ise hangi PlayStation 4 aksesuarlarınızı yeni nesil konsolda nasıl kullanabileceğimize de açıklık getirdi.

PS5 ile Kullanılabilecek PS4 Aksesuarları Açıklandı

Öncelikle PlayStation 5 oyunlarında Dualshock 4 kullanımı ne yazık ki mümkün olmayacak. PlayStation 4 kontrol kolunu ve resmi olarak lisanslı üçüncü parti PlayStation kontrol kollarını geriye uyumlu olarak desteklenen PlayStation 4 oyunlarında kullanabileceksiniz. Mesela Gran Turismo 7 Dualshock 4 ile oynanamayacak ama The Last of Us Part II PlayStation 5 konsolunda Dualshock 4 ile oynanabilecek.

Bunun dışında lisanslı direksiyon setleri, Arcade Stick'ler ve Flight Stick'ler gibi özel aksesuarlar PlayStation 5 ve desteklenen PlayStation 4 oyunlarında kullanılabilecekken, Platinum ve Gold kablosuz kulaklıkların yanı sıra UBS veya ses girişinden bağlanan üçüncü parti kulaklıklar yeni nesil PlayStation konsolunda kullanılabilecek. Ancak kulaklık uygulamaları uyumluluk göstermeyecek.

Sony Interactive Entertainment ayrıca PlayStation Move ve PlayStation VR Aim kontrol kolları ve PlayStation Camera da PlayStation 5 üzerinde desteklenen PlayStation VR oyunlarında kullanılabilecek. PlayStation Camera adaptörünün PlayStation VR kullanıcılarına ek bir ücret gerekmeksizin sağlanacağı söyleniyor ama şimdilik bunun nasıl olacağına dair bir detay verilmiş değil.