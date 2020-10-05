PS5 İlk Bakış Videoları Yayımlandı! Hemen İzleyin

Sony, PlayStation 5'e daha yakından bakmak için bir dizi Japon yayını ve YouTuber'ı davet etti. PS5 ilk bakış videoları ile ilk kez yakından görüldü. İşte detaylar.

PS5 İlk Bakış Videoları

Japon yayınlar artık PS5'in ayrıntılı uygulamalı resimlerini ve videolarını yayınlayarak konsolun ne kadar büyük olduğuna ve Astro's Playroom ve Godfall gibi oyunların oynanışına daha gerçekçi bir bakış sağlıyor.

Sony'nin yeni PS5 kullanıcı arayüzü yayınlanan ilk bakış videolarında malesef gösterilmedi. PS5 kullanıcı arayüzü oldukça fazla merak ediliyor. Arayüzün 12 Kasım'da gösterileceği söyleniyor.

Hemen aşağıdan PS5 ilk bakış videolarını izleyebilirsiniz.

PS5 dikey olarak duruyor ve iki farklı sürümü bulunuyor. Birinci sürüm 4K Blu-ray sürücüsüne sahip iken ikinci sürüm dijital. Her iki PS5 sürümünün tasarımı aynı. Optik sürücüsüz PS5 varyasyonu, sürücünün çıkarılması sayesinde normal modelden önemli ölçüde daha ince görünüyor.

16 Eylül itibarıyla düzenlenen PlayStation 5 Showcase yayını sırasında konsolun fiyat bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamayla disk çalıştıran PlayStation 5 sürümü 499 dolar, sadece dijital oyunları oynatan PlayStation 5 Digital sürümü ise 399 dolar olarak açıklandı.

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