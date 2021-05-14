PS5 Kontrolcüsü İçin Yeni Renk Seçenekleri Geliyor! (Video)

PS5 kontrolcüsü için iki farklı yeni renk seçeneği tanıtıldı. Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana DualSense ile ilgili birçok geri bildirimde bulunuldu. Bu geri bildirimlere göre hareket eden tasarım ekibi, oyuncuların karşısına onları evrenin derinliklerine götürecek iki şık tasarımla çıktı.

PS5 Kontrolcüsü Yeni Renklerle Nasıl Görünüyor?

PlayStation'ın resmi blogunda önümüzdeki aydan itibaren DualSense takımına katılacak iki yeni renk tanıtıldı. Bu renklerden birinin gece yarısı siyahı, diğerinin kozmik kırmızı olacağı belirtildi.

Gece yarısı siyahı DualSense, geceleri gökyüzünün nasıl göründüğünü yansıtmak için açık gri hatlara sahip iki farklı siyah tona sahip. Kozmik kırmızı DualSense ise evrenin eşsiz canlılıkta kırmızısının tonlarından esinlenerek tasarlanmış siyah ve kırmızının harika karışımından elde edilen bir kontrolcü olarak karşımıza çıkacak.

Kozmik kırmızı ve gece yarısı siyahı DualSense'in önümüzdeki aydan itibaren dünya genelinde satışa sunulacağı açıklandı. Gece yarısı siyahı ve kozmik kırmızısı olmak üzere iki yeni kontrolcünün nasıl göründüğünü aşağıdaki video oynatıcısını kullanarak görebilirsiniz. Bu video size aynı zamanda kontrolcülerin nasıl tasarlandığı hakkında birtakım önemli bilgiler verecek.

Yeni PlayStation 5 Kontrolcüleri Nasıl Tasarlandı?

Yeni kontrolcülerin tasarım aşamasına dair açıklamada bulunan tasarım ekibinden Leo Cardoso şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz her zaman hayranlarımızı şaşırtıp etkileyecek tasarımlar ortaya çıkarmak oldu. Bu yeni renkler kapsamlı bir seçim sürecinin sonunda elde edilen renklerdir. Yeni renklere sahip kontrolcülerin orijinal DualSense ve PS5 konsolu ile birbirini tamamlamasını istediğimiz için renkleri orijinal PS5 ve aksesuar tasarımlarının devamı gibi hissettiren galaksi teması çerçevesinde tasarladık."

Tasarım ekibinde yer alan başka bir isim Satoshi Aoyagi, yeni kontrolcülerle ilgili şu sözleri kullandı: