PS5 Kullanılabilir Depolama Alanı Bilgisi Ortaya Çıktı

PlayStation 5 kullanılabilir depolama alanı bilgisi ortaya çıktı. Yeni nesil konsollar için tablo ülkemizde halihazırda pek parlak değilken, bu da tuzu biberi olacakmış gibi görünüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı!

Bir süredir bizler için gizem olan yeni nesil PlayStation ve Xbox konsolları hakkında, hem verilen detaylı bilgiler hem de iki ayrı safhada gerçekleştirilen sunumlar ile büyük ölçüde bilgi sahibi olmuştuk. Çıkış fiyatlar, çıkış tarihleri, geliştirilme aşamasında olan oyunlar dahil olmak üzere genel tablolar oluştu. Yakın bir zaman önce ise Sony tarafından resmi olarak açıklanmamış bir detay daha ortaya çıkmış gibi görünüyor.

PlayStation 5 Kullanılabilir Depolama Alanı Ne Kadar Olacak?

Japon teknoloji devi henüz PlayStation 5 konsolunun arayüzünü göstermiş değil ama ResetEra üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görsel, en azından depolama alanı ekranına ilişkin bir bilgi sundu. Bu ekranda da oyuncuların canını sıkacak bir detay da bulunuyor. Öyle ki hemen aşağıdan bakabileceğiniz görselde, PlayStation 5 konsolundaki kullanılabilir alanın 664 GB olacağı göze çarpıyor.

Hatırlayacağınız üzere Sony tarafından yapılan açıklama ile yeni nesil PlayStation konsolunun depolama alanının 825 GB olacağını öğrenmiştik. Ancak bildiğiniz gibi 825 GB 825.000.000.000 byte anlamına gelmiyor. Aynı 1 GB değerinin 1.000.000.000 byte değil de 1.073.741.824 byte olması gibi. Yani 825 GB aslında 768 GB anlamına geliyor. Playstation 5 konsolunun işlemleri gerçekleştirmek için kendisine ayırdığı 104 GB alanı çıkarttığınız zaman da bize kalan alan 664 GB oluyor.

Bunun bir benzeri de Xbox Series X için de geçerli olacak tabii ki. Konsol, 1 TB'lık depolama alanını 930 GB olarak görecek ama işletim sistemi kendisine 128 GB ayırdığı için bizim yükleme yapabileceğimiz alan 802 GB’a düşecek. Diğer bir deyişle, PlayStation 5 ile Xbox Series X arasında 138 GB gibi bir fark söz konusu olacak. Bu kadar farkın nedeni ise Microsoft ve Sony şirketlerinin konsollarındaki farklı SSD kullanımından kaynaklanıyor.

Biz oyuncuların açısından baktığınız zaman, oyunların boyutlarında zaten ipin ucu kaçmışken, yeni nesil konsollarda kullanılan depolama alanları son derece yetersiz kalıyor. Ancak her iki taraf da bu konuda biz oyunculara alternatif çözümler sunuyorlar. Mesela satın aldığınız bir oyunu parça parça indirmek gibi. Hem ana senaryo hem de çok oyunculu mod desteği sunan oyunlarda, ana senaryoyu bitirdikten sonra silebilecek ve çok oyunculu mod tarafı ile devam edebileceksiniz veya tam tersi. Ayrıca depolama alanı genişletmek gibi bir imkanınız da var. Ancak yakın bir zaman önce Microsoft tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, bunun pek de sağlıklı bir çözüm olmayacağı aşikar.