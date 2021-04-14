PS5 Nisan Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor: İşte Detaylar!

Sony PlayStation 5 konsolunu Kasım ayı içerisinde iki aşamada dünya genelinde satışa sunmuştu. Gerek stok sıkıntısı, gerekse de karaborsaya düşmesi nedeniyle çoğunluğun satın almak için stok kolladığı yeni nesil konsol için zaman içerisinde güncellemeler yayınlanarak birtakım aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştı. Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklama ile PS5 Nisan güncellemesi detayları paylaşıldı.

Bugün itibarıyla yayınlanacak olan güncelleme ile harici USB bellek desteği, PS4 ve PS5 arasında paylaşımlı oyun oynama ve Game Base menü iyileştirmesi getirilecek. Ayrıca mobil cihaz uygulamasının da güncelleneceği söyleniyor.

PS5 Nisan Güncellemesi Detayları

PS4 konsolunun en sevilen özellikleri arasında harici USB bellek desteği de bulunuyor. Bu sayede, oyunlarınızı desteklenen bir harici diske aktararak oradan oynayabiliyorsunuz. Haliyle konsolunuzun üzerindeki yük de büyük ölçüde azalıyor. Sony bu desteğin PS5 için sonradan getirileceğini söylemişti. Bugünden itibaren ne mutlu ki artık alan açmak için tercih ettiğiniz oyunlarınızı uyumlu bir USB sürücüye, USB sürücüye aktaracağınız oyunu daha sonradan konsolunuzun sabit diskine geri taşıyabileceksiniz. Ne var ki yeni nesil PS SSD avantajından yararlanacak şekilde tasarlandığı için, oyunlarınızı harici diskten oynamanız mümkün olmayacak. Ayrıca indirmelerinizi doğrudan harici diske yapamayacaksınız.

Sony aynı zamanda gelecekte M.2 sürücülerin de PS5 ile kullanılmasına izin vereceğini söylüyor, ama henüz bunun ne zaman olacağına dair bir şey söylenmiyor.

Bugün itibarıyla yayınlanacak yeni güncelleme ile PS4 ve PS5 arasında oyun paylaşımı yapılabilecek. Buna ek olarak PS4 kullanıcıları, Share Play özelliği sayesinde bir başka kullanıcının PS5’ine bağlanarak konsoldaki oyunları kendi konsolu üzerinden oynayabilecek. Bunun tam tersini de yapabileceksiniz. Yani PS5 kullanıcıları, PS4 sahibi olan arkadaşlarının konsollarına bağlanarak oradaki oyunları deneyebilecekler. Share Play özelliği sayesinde, kooperatif desteği bulunan oyunların nesiller arasında birlikte oynanabilmesi de mümkün olacak.

Bir diğer yeniliğin ise Game Base için gerçekleştirileceği söyleniyor. Bahsi geçen menü, önemli içeriklere ve özelliklere daha hızlı erişim için iyileştirilecek. Partiler ve Arkadaşlar arasında kolaylık ile geçiş yapabilecek olup, mevcut partilerinizde sohbet başlatabilecek veya arkadaşlarınızın ne yaptığını görebilecek ve bildirim almayı istediğiniz partileri de belirleyebileceksiniz. Game Base menüsünden ayrıca oyun sohbetini devre dışı bırakma ve oyuncuların seslerini ayarlama, belirli oyunların güncellemelerini önceden indirme, oyun kütüphanesini özelleştirme, ekran yakınlaştırma, yeni kupa ayarları ile istatistikler ekranı gibi daha başka özellikler de gelecek.

Son olarak, mobil cihaz uygulaması için yayınlanacak olan güncelleme ile PS5 çok oyunculu oyun oturumlarına uygulama üzerinden katılabileceğiniz gibi, depolama alanını yönetme, kupalarınızı arkadaşlarınızınkiler ile karşılaştırma ve PlayStation mağazasındaki içerikleri sıralama ve filtreleme gibi imkanlar da sunacak.