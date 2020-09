Sony, PS5 Ön Siparişlerini Yetiştiremediği İçin Özür Diliyor

Sony geçtiğimiz gün PlayStation 5 ön siparişlerinin duyurulmasıyla birlikte piyasada oluşan karışıklıktan dolayı özür diledi ve oyunculara yetecek PS5 üretebileceklerini söyledi.

PlayStation 5'in 499 dolar ve dijital sürüm için 399 dolara mal olacağını açıkladıktan sonra Sony, konsol için ön siparişlerin ertesi gün başlayacağını belirtti. Ancak saatler sonra PS5 ön siparişleri açıldığında kaos yaşandı ve ürünlerinin dağıtımının yapılamadığı uyarısı verildi.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun