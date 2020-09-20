Sony, PS5 Ön Siparişlerini Yetiştiremediği İçin Özür Diliyor

Sony geçtiğimiz gün PlayStation 5 ön siparişlerinin duyurulmasıyla birlikte piyasada oluşan karışıklıktan dolayı özür diledi ve oyunculara yetecek PS5 üretebileceklerini söyledi.

PlayStation 5'in 499 dolar ve dijital sürüm için 399 dolara mal olacağını açıkladıktan sonra Sony, konsol için ön siparişlerin ertesi gün başlayacağını belirtti. Ancak saatler sonra PS5 ön siparişleri açıldığında kaos yaşandı ve ürünlerinin dağıtımının yapılamadığı uyarısı verildi.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020

Japon üretici Sony bu karışıklığı yaşamamak için Ağustos ayında ön sipariş bildirim sistemini oluşturmuştu. Listeye kaydolan oyuncular en erken PS5 satın alabilecek kişiler olacaktı. Fakat PlayStation 5 istek listesinin kabarması ve ön siparişlerin başlamasına rağmen e-posta almadılar.

Sony'den PS5 Bekleyen Oyunculara: Herkese Yetecek Kadar PS5 Var

Sony, PlayStation 5 ön siparişleriyle ilgili sorunları kabul etti ve oyunculara 12 Kasım sürümünden önce ve sonrasında bir konsolu güvence altına almak için daha fazla fırsat sunacağına söz verdi.

Geçtiğimiz canlı yayın sırasında yeni konsolunun haricinde Final Fantasy XVI ve God of War: Ragnarok oyunlarının da duyurusunu yapan Sony, Plus abonelerine PS5'teki çeşitli PS4 klasiklerine erişim sağlayacak PlayStation Plus Koleksiyonu'nu da tanıttı.