PS5 Oyunlarının Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Japonya merkezli teknoloji devi Sony firmasının yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için satışa sunulacak oyunların fiyatları ortaya çıktı. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde.

PS5 Oyunlarının Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

Posta.com.tr'deki habere göre yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına sayılı günler kala video oyunlarının ülkemizde ne kadar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ortaya çıktı. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları, yeni tasarıma sahip olan PlayStation Store üzerinden göründü. Ortaya çıkan bilgilere göre PS5 oyunlarının ülkemizdeki fiyatı dudak uçuklatacak.

Paylaşılan görsellere göre Demon's Souls 619,00 TL, Destruction All-Stars 619,00 TL, Spider-Man: Miles Morales 459,00 TL, Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 619,00 TL, Godfall 569,00 TL, Sackboy Büyük Macera 539,00 TL, Watch Dogs Legion 499,00 TL, Fary Cry 6 499,00 TL, Hitman 3 499,00 TL, Call of Duty Black Ops Cold War 569,00 TL, Demon's Souls 779,00 TL, Assassin's Creed Valhalla 499,00 TL fiyat etiketine sahip.

Yeni PlayStation Store tasarımında ortaya çıkan PS5 oyunlarının Türkiye fiyatlarına baktığımızda en düşük oyunun 499 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını görüyoruz. Demon's Souls isimli video oyununun 779,00 TL fiyata sahip olması çok sayıda insanı şaşırttı. Konsol oyuncuları ortaya çıkan PS5 oyunlarının fiyatlarına tepki gösterdi.

Sony, geçtiğimiz aylarda PS5 oyunlarının yurt dışı fiyatlarını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre Daemon's Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, Sackboy A Big Adventure gibi video oyunları 69,99 dolar fiyat etiketine sahip. Ayrıca Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in PS5 sürümleri de 69,99 dolar fiyat ile satışa sunulacak. Insomniac Games tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'ın standart sürümü ise 49,99 dolar fiyata sahip olacak.

Yeni PlayStation Store tasarımında ortaya çıkan PlayStation 5 oyunlarının fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? PlayStation 5 oyunlarının fiyat etiketi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.