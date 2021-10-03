Bazı PS5 Oyunlarının Ücretsiz Sürümleri Sunuldu

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bazı PS5 oyunlarının ücretsiz sürümlerini sunmaya başladı. Ücretsiz deneme sürümünün diğer oyunlar için de sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ücretsiz versiyonu eklenen PlayStation 5 oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

PS5 Oyunlarının Ücretsiz Sürümleri Eklenmeye Başlandı

Sony, PlayStation 5 oyuncularına bir e-posta gönderdi. Oyunculara gönderilen e-postaya göre Death Stranding : Director Cut ve Sackboy: A Big Adventure isimli video oyunlarının sınırlı süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir.

Paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5 oyuncuları Death Stranding : Director Cut ve Sackboy: A Big Adventure'ın ücretsiz sürümleri 28 Ekim 2021 tarihine kadar indirebilecek. Belirlenen tarihten sonra farklı oyunlar için ücretsiz sürüm sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Death Stranding : Director Cut'ın ilk 6 saati, Sackboy: A Big Adventure'ın ise ilk 5 saati ücretsiz olarak oynanabilir. Ücretsiz sürüm özelliği, söz konusu yapımları satın alma konusunda kafasında soru işareti bulunan oyuncular için harika bir seçenek olabilir. Oyuncular oyunları satın almadan önce ücretsiz olarak deneyebilir. Oyunları beğenen oyuncular daha sonra satın alma işlemini gerçekleştirebilir.

Kojima Productions tarafından Decima oyun motoru ile geliştirilen Death Stranding isimli video oyunu ilk olarak 2019 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment şirketinin üstlendiği yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanan Sackboy: A Big Adventure, 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Birçok ödülün sahibi olan video oyununda Sackboy isimli karakterin maceralarına tanık oluyoruz.

PlayStation Plus Ekim 2021 Oyunları

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlardan bir tanesi olan Hell Let Loose, 27 Temmuz 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. 2. Dünya Savaşı temasına sahip olan video oyununda yalnızca çevrim içi PvP modu bulunuyor.

Black Matter Pty tarafından geliştirilen savaş oyununda karakter kişiselleştirme desteği de yer alıyor. Assault, medic, support, engineer, rifleman dahil olmak üzere birçok sınıfın bulunduğu yapımda devasa haritalarda 50'ye 50 takımların mücadelesine tanık oluyoruz. Sahip olduğu grafikler ile dikkat çeken yapım savaş atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.