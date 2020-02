PS5 Resmi Sitesi Açıldı! İşte Detaylar

Sony dün akşam saatlerinde hiç beklenmedik bir şey yaptı: PS5 resmi sitesi aktif hale getirildi. Henüz yeni nesil oyun konsolunu ne zaman tanıtacağını dahi açıklamayan Sony, konsolun internet sitelerini kullanılabilir hale getirdi.

Birkaç saat önce Reddit PlayStation 5 sayfasında, Sony'nin yaptığı değişim hemen göze çarptı. Bir kullanıcı, Japon teknoloji devinin yeni konsoluna dair detayları paylaşacağı sayfaları kullanıma açtığını hemen fark etti. Açtığı başıkla üç farklı bölge için açılan sayfaları sıraladı.

Kullanılabilir hale getirilen sayfalar temelde konsola dair herhangi bir detay sunmuyordu. Buna rağmen şirketin yakın zaman sonra üst üste açıklamalar yapacağının da göstergesi ibareler PS5 resmi site içeriğinde kendine yer bulmuştu.

PlayStation 5 resmi sitesi neler içeriyor?

Aktif hale getirilen sayfanın ana başlığı "PlayStation 5 is coming (PS5 geliyor)" şeklindeydi. Benzer cümle büyük harflerle sitenin en üstünde kendisine yer buluyordu. Onun altında ise "Launches holiday 2020 (2020 Tatil Döneminde Geliyor)" cümlesi yazılmıştı.

Tatil dönemi dediği aralık ise aralık ve ocak ayı arasına denk gelen, genellikle Noel tatiliyle sonlanan zaman aralığını ifade ediyor. Yılın en büyük alışveriş dönemi olarak adlandırılan tatil dönemi, yeni ürünlerin çıkması için en ideal zaman aralığı olarak biliniyordu.

Konsolun çıkış tarihine işaret edilmesinin ardından, "We've begun to share some of the incredible features you can expect from PlayStation 5, but we're not quite ready to fully unveil the next generation of PlayStation. Sign up below to be among the first to receive updates as we announce them, including news on the PS5 release date, PS5 price and the upcoming roster of PS5 launch games." cümlesine yer verildi. Cümleyi şöyle çevirebiliriz: "PlayStation 5'ten beklediğiniz harika özelliklerin bazılarını tanıtmaya başladık; ancak her şeyi göstermek için henüz hazır değiliz. Hemen aşağıdaki formu doldurarak, içerisinde PS5 çıkış tarihi, PS5 fiyatı ve müthiş PS5 çıkış oyunlarına dair bilgileri edinebilirsiniz."

PlayStation 5 resmi sitesi bağlantısına tıklayarak, yeni konsolun bültenine üye olabilir ve konsolu yakından takip edebilirsiniz.