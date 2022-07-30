PS5 Satış Miktarı Açıklandı

Paylaşılan raporla beraber PlayStation 5 (PS5) satış miktarı gün yüzüne çıktı. Ayrıca PlayStation Plus abone sayısı dahil olmak üzere birçok istatistiki bilgi de belli oldu. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından yayımlanan rapora dair merak edilen detaylar haberimizde.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunu piyasaya sürmüştü ancak dünyanın her yerinden çok fazla sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti.

PS5'in piyasaya sürülmesinin ardından çoğu oyuncunun erişememesinin nedeni ise tedarik sıkıntısıydı. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı. Sony tarafından paylaşılan bir rapor, PlayStation 5 konsolunun bu zamana kadar toplamda kaç adet sattığını gözler önüne serdi.

PS5 Satış Miktarı Belli Oldu

Sony, son üç aylık döneme dair çeşitli istatistiki bilgiler içeren bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapor ile beraber yeni nesil oyun konsolunun satış miktarı dahil olmak üzere çeşitli istatistiki bilgiler yer alıyor.

Rapora göre son üç aylık süreçte 2,4 milyon adet PlayStation 5 sevkiyatı yapıldı. PS5 sevkiyatları bir önceki yılın aynı döneminde 2,3 milyon adetti. Sevkiyatlarda az da olsa bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu zamana kadar dünya genelinde toplamda 21,7 milyon adet PS5 sevkiyatının yapıldığı açıklandı. 31 Haziran 2022 itibarıyla tüm dünyada toplamda 47,3 milyon PlayStation Plus abonesi bulunuyor. Abonelik hizmeti oyunculara ücretsiz oyunlar dahil olmak üzere pek çok avantaj sunuyor.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 yazılım satışları 47,1 milyon adet olarak açıklandı. Bu miktarın 6,4 milyonunu birinci parti yazılımlar oluşturuyor. Yazılım satışlarının yüzde 79'luk dijital ortamda gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 63,6 milyon adet yazılım satışı yapıldı. Bu miktarın 10,5 milyonunu birinci parti yazılımlar oluşturuyordu. Yazılım satışlarının yüzde 71'lik kısmı dijital ortamda yapılmıştı. Toplam yazılım satışlarında 16,5 milyon adetlik bir düşüşün yaşandığını görüyoruz.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından paylaşılan PlayStation 5 ile ilgili son üç ayın önemli istatistiki bilgilerini içeren rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.