PS5 Satış Rakamları Açıklandı: Güncel Birim Satışı Ne Kadar?

Sony, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla sona eren 2020 finansal yılı sonuçları hakkında açıklamalar yaptı. Başta PS5 satış rakamları olmak üzere PS4 satış rakamları ve PS Plus güncel abone sayısı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Japon teknoloji devi, PS5'i geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde satışa sunmuştu. Ancak şu an için dünya genelinde ciddi bir stok sıkıntısı yaşanıyor ve haliyle taleplere yetişilmesi de pek fazla mümkün olamıyor. Bu da çoğu oyuncunun bu konsola henüz sahip olamamış olması demek.

PS5 Satış Rakamları Ne Seviyede?

Geçtiğimiz aylarda açıklanan üçüncü çeyrek finansal yılı raporuna göre 4.5 milyon birim satmayı başaran Sony, son açıklanan rakamlara göre ise 8 milyon barajına epey yaklaşmış durumda. Öyle ki üçüncü çeyrekten bu yana 3.3 milyon daha satarak dünya genelindeki PS5 satışları 7.8 milyon birime ulaşmış durumda. Bir karşılaştırma yapacak ve aynı dönemdeki PS4 satış rakamının 7.6 milyon birim olduğunu hesaba katacak olursak, yeni nesil konsola olan ilginin ne denli yüksek olduğunu görebiliyoruz.

PS4 satışları ise dünya genelinde 115.9 milyon birime ulaşmış. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki nesil konsolun son çeyrekte sadece 1 milyon birim sattığı görülüyor. Yine bir karşılaştırma yapacak olursak, % 28.6’lık bir düşüşün yaşandığını görebiliyoruz. Öyle ki geçtiğimiz finansal yılın son çeyreğinde, Sony 1.4 milyon birim PS4 satışı gerçekleştirmişti. Ancak yeni nesil konsola ilginin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, 1 milyonluk satış rakamının gayet iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Oyun tarafında ise işlerin gayet yolunda gittiği görülüyor. 2020 finansal yılında, hem dijital hem de kutulu olarak toplamda 61.4 milyon oyun satışı gerçekleştirilmiş. 2019 finansal yılında 65.3 milyon oyun satışının gerçekleştirilmiş olması ile bir gerilemenin yaşandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu satışların 7.9 milyonu birinci parti oyunlara ait, ki bir önceki finansal yılda bu rakam 9.2 milyon idi. Toplam satışların % 79 kadarının ise dijital olarak gerçekleştirildiği söyleniyor.

Son olarak, Japon teknoloji devinin yüzünü güldüren bir diğer artış ile PS Plus tarafında yaşanmış. 2020 finansal yılı raporunda açıklanan rakamlara göre ücretli abonelik servisi kullanıcı sayısı, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 47.6 milyona ulaşmış. 2019 finansal yılının sonunda bu rakam 41.5 milyondu. Diğer bir deyişle, aradan geçen bir yıllık süreçte, 6.1 milyon kullanıcının daha PS Plus abonesi olduğunu görüyoruz.

Geride bıraktığımız yıl, Sony için oyun ve ağ bölümünün de en iyi yılı olmuş. Öyle ki 25.03 milyar dolar gelir ve 3.14 milyar dolar da işletme karı açıklamasında bulunulmuş.