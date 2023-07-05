PS5 Slim'in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Microsoft'un iddiasına göre PS5 Slim beklenilenden çok daha erken bir şekilde piyasaya sürülebilir. İşte detaylar!

PS5 Slim'in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Yakın zamanda yayınlanan mahkeme belgelerine göre Microsoft, Sony'nin bu yıl içinde Project Q el tipi cihazıyla birlikte bir PS5 Slim konsolu piyasaya sürmeyi planladığına inanıyor.

Belgeler PS5 Slim'in fiyatının PS5'in tamamen dijital versiyonuyla aynı olacak şekilde 399,99$ olacağını, Project Q'nun fiyatının ise 300$'ın altında olacağını gösteriyor.

Bir süredir PS5 Slim'in varlığından söz ediliyordu. Öyle ki son patent başvuruları ve Avustralyalı bir perakende web sitesinde yer alan bir liste de spekülasyonlara katkıda bulunmuştu. Sony'nin konsolunun ince bir versiyonunu piyasaya sürmesi şaşırtıcı olmasa da bunun bu yıl gerçekleşebileceğinin ortaya çıkması biraz beklenmedik.

PS5 Slim'in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

PS5 Slim Bu Yıl Geliyor Olabilir!

Sony'den henüz resmî bir doğrulama gelmedi ancak plan gerçekten de konsolu 2023'te piyasaya sürmekse yakında bir duyuru gelebilir.

Microsoft'un iddialarının doğru olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Peki siz PS5 Slim modeli bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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