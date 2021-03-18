Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve o zamandan bu yana adeta bir köşe kapmaca oyununa dönen Sony PlayStation 5, hem dünya genelinde hem de ülkemizde ciddi stok sorunları ile uğraşıyor. Aslında benzer bir durum Xbox Series X için de geçerli ancak ülkemizdeki düşük talep, herhangi bir stok sorununun doğmamasında en büyük etken olabilir. Peki ama zaten birkaç aydır bekliyorsanız, daha ne kadar beklemelisiniz? Ya da başka bir deyişle PS5 stokları ne zaman normale dönecek?

PS5 Stokları Ne Zaman Düzelecek?

Gerçek bir oyuncu iseniz, masaüstü bilgisayarlardaki karışık sorunları bir kenara bırakmak istiyor olabilirsiniz. Nitekim yeni nesil konsollar gerçekten de çok güçlü ve bir bilgisayarın yerini tutmak konusunda her zamankinden daha iyiler. Öte taraftan 12 Kasım 2020 tarihinde piyasada yerini alan PS5, aradan geçen birkaç aya karşın hala bulunamıyor. Yani aradan geçen bu dört aylık süreye rağmen yeni bir konsol almak istediğinizde zamanla ve stoklarla yarışmanız gerekiyor.

Bu hiç de hoş değil.

Aslında bu sorunun ardında yatan birkaç farklı sebep var: Öncelikli olarak yeni nesil konsollara yönelen talep gerçekten de ciddi düzeyde. Yani pek çok oyuncu, bunlardan bir tanesine sahip olmak istiyor. Benzer şekilde aylardır süren koronavirüs salgını da evde geçirdiğimiz zamanı artırdığı için, talebi doğrudan etkiliyor.

Yine de aynı sebepten, yani koronavirüs salgınından, hem üretim hem de tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklar var. Aslında temel sorun arabalarımızdan bilgisayarlarımıza, ekran kartlarından direkt olarak oyun konsollarına kadar her şeyde yer alan yarı iletkenlerin kıtlığı sayılabilir. Üstelik bu kıtlığın yılın ikinci ve hatta üçüncü yarısına kadar devam edebileceği düşünülüyor.

Buna ek olarak tabii ki bir de işlemci sıkıntısı var ki, bu konuda da birkaç ay beklemek gerekecek. NPD Group Yönetici Direktörü ve Oyun Danışmanı Mat Piscatella geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalarda konu hakkında aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Üretim hatları saatte belirli miktarda birim üretebilir. Yeni bir konsolu üretirken ne yazık ki sonsuz seçeneklere sahip değiliz. Geçmişe baktığımızda başarılı bir şekilde çıkan her yeni konsolun ilk altı aylık ya da ilk bir yıllık süreçte şu veya bu türden tedarik sorunları yaşadığını biliyoruz. Tabii bunun temel nedeni, talebin üretim kapasitesini aşmasıdır."

Yine Piscatella'nın görüşleri doğrultusunda yeni bir sorun gündeme gelmedikçe ağustos ya da eylül ayında stokların oturması bekleniyor. Bu da, önümüzde uzun ayların olduğu anlamına geliyor gibi gözüküyor. Şayet bu kadar beklemek istemiyorsanız, gördüğünüz ilk modele sarılmanızda fayda var.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de yeni nesil oyun konsollarında stok bulmakta zorlanıyor musunuz yoksa şansınız yaver mi gitti? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.