PS5 için Çıkacak The Last of Us Remake Basit Bir Yeniden Yapım Olmayabilir

Henüz resmi olarak onaylanmamış olan PS5 için çıkacak The Last of Us Remake için yeni detaylar ile yeniden gündeme geldi. Görünüşe göre yeniden yapım ile orijinal oyun bir hayli gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Jason Schreier tarafından aktarılana göre, 2007 yılında Sony bünyesinde Sony Worldwide Studios için destek amacıyla Visual Arts Service Group’u kuran Michael Mumbauer, 2018 yılı içerisinde PlayStation Studios çatısı altında PS5 için geliştirilmekte olan The Last of Us Remake için küçük bir ekip oluşturmuştu. Ne var ki bu proje, daha sonradan Naughty Dog stüdyosuna devredilmişti ve akabinde de Mumbauer tarafından kurulan küçük ekibin de sonu olmuş.

PS5 için Çıkacak The Last of Us Remake'ten Yeni Detaylar

Halihazırda Naughty Dog çatısı altında devam eden The Last of Us Remake projesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. GameReactor sitesi tarafından aktarılana göre, yeniden yapım projesi basit bir çözünürlüğü arttırma ve performans ve doku kalitesi üst seviyeye taşımak gibi yeniliklerden ibaret olmayacakmış. Öyle ki, geliştirici stüdyonun The Last of Us Part 2 grafik motorunu kullanacağı ve PlayStation 5 konsolunun gücünden sonuna kadar istifade ederek bizleri bir hayli şaşırtacağı söyleniyor. Ayrıca oynanış anlamında da büyük değişiklikler ile karşılaşacakmışız.

Bildiğiniz gibi devam oyunu, hikaye tarafı ile büyük tartışmalara yol açarken, animasyonlar ve oynanış mekaniği ile büyük takdir toplamıştı. Orijinal oyunun büyük bir çoğunluk tarafından sevilmiş olduğunu göz önünde bulundurursak, üzerine ikinci oyunun animasyon kalitesi ve oynanış mekaniğini de eklediğimiz zaman, varın gerisini siz düşünün. Naughty Dog elbette The Last of Us Remake ile üst düzey bir kalite sunabilmek için PlayStation 5 konsolunun dokunsal geri bildirim, üç boyutlu ses ve uyumsal tetikleyicileri de kullanacaktır.

Şimdilik ne Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil, ama söylentiler kapsamında en çok merak edilenlerden bir tanesi de hikaye kısmı tabii ki. Orijinal oyunun hikayesi ile ilgili büyük bir değişiklik yaşanmayabilir, ama karanlıkta kalan bazı noktalar için geliştirici stüdyo yeni hikaye elementleri ile Ellie ve Joel ikilisinin macerasını biraz daha genişletebilmesi olası görünüyor.

Netice olarak tüm bunların hepsini elbette söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Ancak ilk iddiayı ortaya atanın Jason Schreier olması, yeniden yapım The Last of Us ile karşılaşacağımızı büyük ölçüde ihtimal dahilinde tutuyor. Yine de resmi açıklamaları beklemek en iyisi olacaktır.