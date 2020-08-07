PS5 tüm PS4 oyunlarıyla uyumlu olacak gibi görünüyor. Henüz Sony net bir açıklama yapmamış olsa da, önce paylaşılıp sonra da silinen bir paylaşım buna işaret ediyor.

Geriye uyumluluk desteği , PlayStation 5 konsolunun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Uzun bir süredir haberdar olduğumuz bu desteğe dair geçmişte bir takım açıklamalar yapılmıştı. İlk olarak Mark Cerny en iyi yüz PlayStation 4 oyununun PlayStation 5 üzerinde oynanabilir olacağını söylemişti. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden, Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino ise binlerce PlayStation 4 oyununun PlayStation 5 üzerinde daha yüksek çözünürlükte ve kare hızında oynanabileceği açıklamasında bulunmuştu.

Elimizde iki farklı söylem olduğu için geriye uyumluluk konusunda oyunlar açısından bir kafa karışıklığı oluşmuş durumda ve ne yazık ki Sony Interactive Entertainment, bunu giderecek net bir açıklama yapmış değil. Gerekli açıklamanın ne zaman yapılacağı belli değilken, bu hafta içinde yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

PS5 Tüm PS4 Oyunlarıyla Uyumlu Olacak Mı?

Sunduğu Bloodborne ve Dark Souls serisi içerikleri ile popüler olan yayıncı Lance McDonald, Twitter üzerinden konu ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa bir süre sonra silindi ama ResetEra üzerinde arşivlendiği için yeniden ulaşabilmek mümkün oluyor.

McDonald tarafından söylenene göre, PlayStation 5 PlayStation 4 oyunlarını çalıştıracakmış. Sony oyunları test etmeye halen devam ediyormuş ama sistem, henüz test edilmemiş olan oyunları çalıştırmanızı da engellemeyecekmiş.

Lance McDonald bu Twitter paylaşımını sildikten sonra, gerekçe olarak platform sahibine olan saygısını göstermiş ama gelin görün ki bu paylaşım da bir önceki gibi silinmiş.

PlayStation 5 geriye uyumluluk konusu Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan net açıklamaya kadar kafa karıştırıcı olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Ancak ilgili açıklama için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz. Bu ay içerisinde, State of Play haricinde yeni bir büyük etkinliğin yapılması bekleniyor. Muhtemelen o etkinlikte geriye uyumluluk konusu tam bir netlik kazanacaktır. Gelişmeleri takipte olacağız.