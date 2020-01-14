PS5 ve Xbox Series X'in RTX 2080'den Kuvvetli Olduğu Söyleniyor

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru GTC China 2019 etkinliği düzenlenmişti. Bu etkinliğe katılan ünlü şirketlerden bir tanesi de NVIDIA idi ve yaptığı sunumda hayli iddialı bir açıklama gelmişti. Üst Yönetici Jensen Huang'ın konuşması sırasında, fondaki görüntüde GeForce RTX 2080 ekran kartının isim belirtmeksizin yeni nesil bir konsoldan daha kuvvetli olduğu iddia edilmişti. Şimdilik kesin bir yargıya varmak zor. Yeni açıklamaya göre, PlayStation 5 ve Xbox Series X'in GeForce RTX 2080 üstü bir güce sahip oldukları da söyleniyor.

Kotaku sitesi, geçtiğimiz günlerde bir podcast yayını yaptı. Ünlü gazeteci Jason Schreier, bu yayına katılmış olan isimlerden biriydi ve PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının bahsi geçen ekran kartına göre üst seviye bir performans sergilediğini dile getirdi.

"Yakın bir zaman önce son teknoloji bir PC'ye geçiş yapmış bir oyuncuyum, yani hiçbir grafik ıvır zıvırı beni çok fazla heyecanlandırmıyor. Tam olarak bilmiyorum, bu yüzden tekrarlamayın dedikoducular ama o adamların PS5 ve Anaconda ile ulaşacakları özellikler RTX 2080 gibi bugün pazarda bulabileceğiniz ekran kartı işlemcilerinden çok daha kuvvetliler." yorumunda bulundu Schreier ve devam etti. "Sanırım gelecek için güvenli oynamaya çalışıyorlar. Birlikte çalıştıkları güç seviyesi hakkında çok fazla olumlu şey duymuştum."

Şu anlık her iki konsolun da teknik özellikleri hakkında fazla bir detay sahibi değiliz. Sony cephesinin PlayStation 5 ile ilgili eteğindeki taşları önümüzdeki ay dökmesi beklenirken Microsoft cephesi ise sessizliğini koruyor. Öte yandan, bu ayın başında GitHub sitesinin veritabanında yaşanan sızıntı, her iki konsolun da grafik işlemci birimleri hakkındaki onaylanmamış detayları ortaya çıkartmıştı.