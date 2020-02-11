PS5 ve Xbox Series X, Tüm Eski Konsolların Oyunlarını Çalıştırabilir

Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X, hem Microsoft hem de Sony tarafından yapılan açıklamalar ile geriye uyumlu olacaklar. Xbox Series X orijinal Xbox konsoluna kadar geriye uyumluluk sunacakken PlayStation 5 için kafalardaki soru işareti tam olarak giderilmiş değil. Ubisoft Üst Yöneticisi Yves Guillemot, konuyla ilgili olarak yeni bir söylemde bulundu.

Fransız yayıncı, yakın bir zaman önce 2020 finansal yılının son çeyreğine ilişkin bir konferans düzenlemişti hatırlayacağınız üzere. Bu konferans sırasında, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının geriye uyumluluğuna dair bir soru soruldu. Soruya cevap veren Üst Yönetici Yves Guillemot, her iki konsolun da seleflerine çıkmış olan neredeyse tüm oyunları destekleyeceğini söyledi.

"O konsollar, önceki konsolların kataloglarındaki neredeyse tüm oyunları çalıştıracaklarlar. Endüstrideki yeni bir şey olacak. Eski nesillerin önümüzdeki yıllarda, pazarda büyük konsollar olmaya devam etmelerine yardımcı olacak."

Guillemot tarafından yapılan açıklama kafalardaki soru işaretlerini pek de giderebilmiş değil. Konsol değil de konsollar diyerek PlayStation 4 ve Xbox One konsollarını veya her iki şirketin satışa sunduğu tüm konsolları işaret etmiş olabilir ki bu, çoğu oyuncunun hayali. İkisi de ihtimal dahilinde ve hangisinin planlandığını ise Sony açıklama yapmadan öğrenemeyecekmişiz gibi görünüyor. En azından Microsoft cephesinde nelerin olacağını biliyoruz.