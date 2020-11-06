PS5 ve Xbox Series X Geriye Dönük Uyumluluk Yükleme Süreleri Karşılaştırıldı

PlayStation 5 (PS5) ve Xbox Series X geriye dönük uyumluluk süreleri karşılaştırıldı. Peki, yeni nesil oyun konsollarının beraberinde getirdiği önemli yeniliklerden yükleme süresindeki iyileştirme konusunda hangi yeni nesil oyun konsolu daha ön planda yer alıyor?

PS5 ve Xbox Series X Geriye Dönük Uyumluluk Karşılaştırması

PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S'teki en önemli yeniliklerden biri NVMe SSD'nin dahil edilmesidir. SSD'nin gücüyle eski nesil oyun konsollarında bazen yüklemesi dakikalarca sürebilen oyunların büyük bir bölümü eski nesil oyun konsollarında kalacak. Yeni nesil oyun konsollarının tamamı SSD'nin gücünden tamamen yararlanırken aynı zamanda geriye dönük uyumluluk yoluyla eski nesil oyun konsollarındaki oyunların büyük bir kısmının yükleme süresinde de birtakım iyileştirmeler yapacak.

Sony ve Microsoft, belirli oyunların yükleme sürelerini iyileştiren ve performanslarını arttıran yeni nesil güncellemeler sunuyor. Bu, eski nesil oyun konsollarını bırakıp yeni nesil oyun konsollarına geçmek isteyenler için önemlidir çünkü yeni nesil oyunların büyük bir kısmı oynandıktan sonra oyuncular muhtemelen eski nesil oyun konsollarındaki video oyunlarına dönmek isteyecektir.

Eski nesil oyun konsollarından yeni nesil oyun konsollarına geçecekseniz Sony ve Microsoft'un kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı yeni nesil oyun konsolları PS5 ve Xbox Series X'teki geriye dönük uyumluluk desteğine tabi video oyunlarının yükleme hızı hakkında fikir sahibi olmanız iyi bir fikir olabilir. Bu destek, yeni nesil oyun konsollarının bu kadar satın alınmasının en önemli nedenlerinden biri olduğundan ötürü yükleme hızı bakımından hangi oyun konsolunun daha iyi olduğunu söz konusu karşılaştırma sayesinde öğrenebilirsiniz.

GameSpot tarafından yapılan karşılaştırmada Batman: Arkham Knight, Destiny 2, Final Fantasy XV, Monster Hunter World ve Red Dead Redemption 2 olmak üzere toplamda 4 popüler video oyununun yükleme hızları kıyaslandı. Karşılaştırma boyunca toplanan veriler neticesinde bu video oyunlarının Xbox Series X'te kimi zaman küçük bir farkla kimi zamansa büyük bir farkla daha kısa sürede açıldığı tespit edildi.

• Geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacak video oyunlarından Red Dead Redemption 2, Xbox Series X'te 1 dakika 4 saniyede açılırken PlayStation 5'te 1 dakikada 5 saniyede açıldı. Bir saniye farkın çok önemli olmadığını düşünüyorsanız diğer video oyunlarının karşılaştırmasına da bakalabilirsiniz.

• Monster Hunter World, Microsoft'un konsolunda 35 saniyede açılırken Sony'nin konsolunda 51 saniyede açıldı.

• Destiny 2, Series X'te 42 saniyede açılırken PlayStation 5'te 57 saniyede açıldı.

• Final Fantasy XV, Series X'te 48 saniyede açılırken PlayStation 5'te 1 dakika 10 saniyede açıldı.

• Batman: Arkham Knight, Series X'te 58 saniyede açılırken PlayStation 5'te 1 dakika 7 saniyede açıldı.