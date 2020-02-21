PSN'de Büyük Japon Oyunları İndirimleri Başladı

PlayStation Store mağazasında bir indirim kampanyası bitmeden yenisi başlıyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde 5 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek Temel Seçimler başlamıştı. Bugün ise Büyük Japon Oyunları adı altında yeni bir indirim kampanyası devreye girdi.

Büyük Japon Oyunları, bugünden itibaren 3 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında da yüzlerce oyunun, onlarca paketin ve eklentinin %70 oranında indirime girdiğini söyleyelim. Fiyatlar da oyun aldırtabilir seviyedeymiş gibi görünüyor.

İndirim kampanya sayfasına bakacak olursak, Devil May Cry, Final Fantasy, Resident Evil ve Yakuza serilerinin oyunları, Monster Hunter: World ve Monster Hunter World: Iceborne, Tekken 7, Dark Souls III, Code Vein, Judgment, Dead or Alive 6, Nioh, hem standart hem de dijital Deluxe versiyonu ile Shenmue III ve Onimusha: Warlords Remastered oyunlarının dikkat çektiğini söyleyebilirim.

Bunların haricinde NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition, Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Final Fantasy XV Royal Edition ve Kingdom Hearts Tümü Bir Arada Paket de dikkate değer diğer seçenekler olabilir.

Büyük Japon Oyunları indirimlerine ait sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.