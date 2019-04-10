PSN ID Değişikliği Yarın Tüm PS4 Kullanıcılarına Açılıyor

PlayStation Network servisinin faaliyete geçişinden bu yana en çok talep edilen özelliklerden bir tanesi, çevrimiçi kimlik yani PSN ID değişikliğiydi. Aradan geçen uzunca bir süreden sonra Sony, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde bir açıklama yaparak, bu özelliğin bu yılın başlarında bütün PlayStation 4 kullanıcılarının kullanımına açılacağını duyurmuştu. Beklenen gün ise en nihayetinde geliyor. Yarından itibaren dilediğiniz takdirde çevrimiçi kimliğinizi değiştirebileceksiniz.

Kullanıcı adınızı ister konsolunuz, isterseniz de internet sayfası üzerinden değiştirebilmeniz mümkün olacak. İlk değişimler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecekken, sonraki değişimler ise £7.99 / €9.99 gibi bir ücrete tabi olacak. Eğer PlayStation Plus abonesi iseniz, sonraki değişimler için vereceğiniz ücret de haliyle indirimli olacak. Yani £3.99/€4.99. PlayStation Türkiye ekibi konuyla ilgili şimdilik herhangi bir paylaşımda bulunmadığı için belirlenen rakamların TL olarak neye tekabül edeceği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz ama gerekli bilgi gelir gelmez haberimize ekleme yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

Kullanıcı adı değişikliği özelliğinin 1 Nisan 2018 tarihinden sonra çıkmış olan tüm PlayStation 4 oyunlarında desteklendiği söyleniyor. Ne var ki, bu oyunların tamamının testten geçirilmemiş olmalarından dolayı teknik aksaklıkların yaşanmasının da olası olduğunun altı çiziliyor. Bununla birlikte, çevrimiçi kimlik değişikliği yapmadan önce desteklenen oyunların listesine bakmamızı öneriliyor.

Çevrimiçi kimliğinizi değiştirdikten sonra, eski çevrimiçi kimliğiniz bir aylığına yeni çevrimiçi kimliğinizle birlikte görünecek. Öte yandan bu değişimin bir takım sorunları beraberinde getirebileceğini unutmayın. Mesela kayıtlı verileriniz, liderlik tablosu veriniz ve Kupa ilerleyişiniz gibi. Ayrıca oyunlarınızın veya uygulamalarınızın bir bölümünün de çevrimiçi/çevrimdışı olarak düzgün işlemeyebileceği gibi, eklentiler ve sanal kredi gibi oyunlarınız için aldığınız ücretli içeriklere erişimlerinizi de kaybedebilirsiniz. Gerçi 1 Nisan 2018 tarihinden sonra çıkmış oyunların bu özelliği destekleyecek şekilde geliştirilmiş olmaları bilgisine bakacak olursak pek bir sorun yaşamayabilirsiniz de. Ancak işinizi sağlama almanızda fayda var.

Memnun kalmadığınız takdirde, eski çevrimiçi kimliğinize de geri dönüş yapabileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Geri dönüş ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor ama Sony'nin bu noktada bir koşulu var. O da eski çevrimiçi kimliğinizinle herhangi bir kuralı ihlal etmemiş olmanız.