PSN Üzerinden Uyuşturucu Satanlar Gözaltına Alındı

PlayStation’ın çevrimiçi yüzünü oluşturan ve kullanıcıların pek çok farklı özellikten yararlanmalarını sağlayan PlayStation Network, uyuşturucu satışı ile gündeme geldi. FBI tarafından yürütülen bir soruşturmada, uyuşturucu satıcılarının iletişim için PSN kullandıkları görüldü.

Federal Araştırma Bürosu ya da bilinen adıyla FBI, ekim ayında PlayStation Network üzerinden uyuşturucu satışı yapıldığını görerek Sony’den, uyuşturucu ile ilgili sohbet eden kullanıcıların bilgilerinin FBI’ya verilmesini istemişti. Bilgi aktarımının tamamlanmasının ardından, pek çok uyuşturucu satıcısının müşterileri ile iletişim için PSN’i kullandıkları gün yüzüne çıkarılmıştı.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen PSN kullanıcılarından, yaklaşık 100 gramlık kokain satın alan FBI dedektifleri, sonrasında bu kullanıcıların adreslerine operasyon düzenledi. Satıcıların hem sesli hem de yazılı olarak PSN üzerinden haberleştiklerini dile getiren FBI yetkilileri, böylesine servislerin benzer tehlikeleri barındırdıkları kaydedildi.

Böylesine bir ticaretin PSN üzerinden dönmesine karşın Sony'nin bunu engellemek adına elindeki kozların kısıtlı olduğu aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.