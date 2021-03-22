PSP, PS3 ve PS Vita Mağazalarının Kapatılacağı İddia Edildi

The Gamer sitesi tarafından ortaya koyulan bir rapor ile bu yıl içerisinde PSP, PS3 ve PS Vita mağazalarının kapatılacağı iddia edildi. Şu an için resmi olarak teyit edilmiş olmasa da, önümüzdeki günlerde resmi duyurunun yapılacağı söyleniyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment cephesi zaman içerisinde dijital mağazalarına odaklı yenilikler yapıyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda internet mağazası üzerinde yaptığı köklü değişik sonucunda kullanıcıları oyun ve diğer içerikleri sadece sahip oldukları konsollar üzerinden almaya yönlendirmişti. Yani mesela bir PS3 oyunu alacaksanız, bunu internet sayfası üzerinden değil de konsolunuzu açtıktan sonra PlayStation mağazasına girerek yapmak durumundasınız. Ne var ki yakın bir zamanda bu da tarihe karışacakmış gibi görünüyor.

PSP, PS3 ve PS Vita Mağazaları Kapatılıyor Mu?

The Gamer sitesinin teyit edilmiş bir kaynak üzerinden aldığı bilgiler ile hazırladığı bir rapora göre, PSP, PS3 ve PS Vita dijital mağazalarının bu yıl içerisinde fişleri çekilecek. Detaylara inecek olursak, PSP ve PS3 mağazaları 2 Temmuz 2021 ve PS Vita mağazası ise 27 Ağustos 2021 tarihinde yolun sonuna gelmiş olacak.

Peki bu tarihler geldiğinde ne olacak? Kullanıcıların artık bu üç platform için dijital oyun veya indirilebilir içerik satın almaları mümkün olmayacak. Ancak halihazırda kütüphanede bulunan dijital oyunlara ve indirilebilir içeriklere erişebilmek ve indirip oynayabilmek mümkün olacak.

Sony Interactive Entertainment şu an için bu rapor ile ilgili bir teyit veya yalanlama geri dönüşünde bulunmuş değil, ama The Gamer, beklenen bu ayın sonunda resmi duyurunun yapılacağını söylüyor.

Dijital mağazaya sahip olan ilk PS konsolu olan PS3, 2006 yılının Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Standart modelin yanı sıra Slim ve Super Slim modelleri de bulunan konsol, dünya genelinde seksen yedi milyon birim satmayı başarmıştı.

2015 yılının Mart ayında çıkan PSP için de sonradan çıkan PSP-2000 / 3000, GO ve Street modelleri bulunuyor. Dünya genelindeki birim satış adedinin seksen bir milyon birime ulaştığını söyleyelim.

Son olarak PS Vita ise 2011 yılının Aralık ayında çıkmıştı. Her ne kadar çıkışının tam da mobil cihazların yükselişe geçtiği döneme gelmesi nedeniyle kısa sürede geri planda kalsa, PS3 ve PS4 konsollarının hoş bir karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela çift kamera özelliği, dokunmatik yüzeyi ve uzaktan oynama yeterlilikleri ile bir hayli ilgi çekiciydi. Ne var ki oyun anlamında yeterli desteği görememesinin yanı sıra, zaman içerisinde yayınlanan yazılım güncellemeleri ile baştan sunulan birçok özellik kaldırılmıştı. Bunun sonucunda da selefi PSP ile karşılaştırıldığında pek de bir varlık gösteremediğini söyleyebiliriz.