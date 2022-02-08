PSVR 2 Fiyatıyla Dudak Uçuklatacak!

Sony'nin CES 2022 vitrininde sergilediği PS5 için geliştirilmekte olan PSVR 2 sanal gerçeklik kulaklığı, yakın bir zaman diliminde çıkışını gerçekleştiremeyecek gibi duruyor. Bununla birlikte, henüz bir çıkış tarihi elimizde yok ve bunun nedeni, kulaklığın göz izleme teknolojisine bağlı olabilir. İşte detaylar!

PSVR 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Gelen son bilgilere göre Sony, göz takip teknolojisi (eye-tracking) için herhangi bir teknoloji ortağıyla henüz bir anlaşmaya varamadı. Bugün yayınlanan ve VGC tarafından tespit edilen bir açıklamada, "göz izlemede dünya lideri ve dikkat hesaplamada öncü" olan Tobii AB teknoloji şirketi, "şu anda göz izleme teknolojisi için Sony Interactive Entertainment ile pazarlık halindeyiz.'' açıklamasında bulundu.

Tobii, "müzakereler devam ediyor" olduğundan herhangi bir anlaşmanın finansal detayları hakkında yorum yapmayacağını belirttiğinden, bu müzakerelerin sonuçlanmış gibi görünmemesi çok önemli. Tobii, uzun zamandır göz izleme alanında faaliyet gösteren bir şirket, atari makinelerinden PC oyunlarında gözle kontrole izin veren modüllere kadar her şey üzerinde çalışma geçmişine sahip.

Eye Tracker 5 PSVR 2 için muhtemel ilk tercih edilecek teknolojilerdne biri olacak. Elbette bunun maliyeti cihazın satış fiyatına yansıyacaktır. Eye Tracker 5, kendi başına yaklaşık 230 $ / 230 £ fiyat bandında. Sony, kulaklığında benzer bir teknolojiyi tercih ederse, bu, PSVR 2'nin fiyatını önemli ölçüde artırabilir - örneğin orijinal PSVR, yerleşik herhangi bir göz izleme desteği olmadan piyasaya sürüldüğünde 399 $ / 349 £ tutarındaydı.

PSVR 2'nin 4K HDR OLED ekran, 120Hz maksimum yenileme hızı, iyileştirilmiş kontrolörler gibi önerilen diğer gelişmiş özelliklerin de bu nihai fiyata dahil edilmesi gerekecek. Sony, Tobii gibi niş bir cihaz üreticisinin erişemeyeceği bir ölçekte üretim avantajına sahip olacak, bu da maliyeti ve olağan sübvansiyon faktörlerini aşağı çekecek - Sony'nin kâr umutlarının çoğu devam eden satışlardan gelecek yazılım satışında.

Ancak büyük yazılım satış rakamlarına ulaşmak için ölçeklendirme gerekir ve Sony hala konsolun kendisine yönelik talebi karşılamakta zorlanırken, güncellenmiş VR yazılım kataloğunun daha geniş popülaritesi konusunda olağan varsayımları yapamayabilir. Ne olursa olsun, göz izleme teknolojisi, PSVR 2'deki yeni nesil anahtar faktör olacak, hatta geliştirilmiş ekran ve hatta kontrolörlerden daha fazla önem taşıyor.

Bu, yeni donanım teklifiyle ilgili özel her şeyi birbirine bağlayan, daha rahat bir kulaklık içi görüntüleme deneyimi sunan ve aynı zamanda doğru foveated rendering'i sağlayan, herhangi bir oyun içi öğenin çözünürlüğünü düşürerek gerçekçi bir şekilde çevresel görüşü taklit etme yeteneği sağlayan bir teknoloji. Oyuncunun odak noktasında yer alan pikseller daha kaliteli bir hal alacak bu teknolojiyle.

Bu, yüksek yenileme hızlarında böylesine yüksek çözünürlüklü bir ekranı kullanmanın ve oyuncunun aktif olarak meşgul olduğu şeyler dışındaki her şeyde ayrıntıyı geri çevirerek PS5'in işlem tavanının yükünü almanın önemli bir unsuru. Umarız Sony ve Tobii ortak bir yol bulur ve hem fiyat açısından hem de kalite açısından dikkat çeken ve çok satacak bir cihazla bizleri selamlarlar.

Henüz elimizde bir çıkış tarihi yok ancak cihazın yıl sonuna veya 2023 yılının ilk yarısında çıkış yapması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? PSVR 2 için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.