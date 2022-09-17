PSVR2 Eski Nesil Oyunlarla Uyumlu Olmayacak

Sanal gerçeklik başlıkları konusunda her geçen gün teknoloji firmalarından atılımlar gelmeye devam ederke Sony, PlayStation için özel olarak tasarlanan ikinci nesil sanal gerçeklik gözlüğü PSVR2'yi piyasaya sürdü. Yakın zamanda kullanıcıların eline ulaşması beklenen PSVR2 hakkında ilk incelemeler geldi.

Yeni PSVR2'lerde PlayStation kullanıcılarını üzecek gelişme var. Eski nesil sanal gerçeklik başlığı olan PSVR'daki oyunların PSVR2'lerde çalıştırılamayacağı ortaya çıktı. Bu da PSVR2'lerin geriye dönük uyumlu olmayacağına işaret ediyor.

"Yeni Nesil Bir VR Deneyimi Sunmak İçin Tasarlandı"

Resmi PlayStation podcasti sırasında ortaya çıkan bilgilere göre Sony radikal bir karar alarak PSVR2'nin geriye dönük uyumlu olmayacağını açıkladı. Sony Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino konuya ilişkin "PSVR oyunları PSVR2 ile uyumlu değil çünkü PSVR 2 gerçekten yeni nesil bir VR deneyimi sunmak üzere tasarlandı" dedi.

Öte yandan Sony'nin radikal kararıyla ilgili Reddit gibi platformlarda firma eleştirildi. Donanım açısından birçok yenilik getiren ve çoğunlukla olumlu eleştiriler alan PSVR2'nin ilk nesildeki sevilen oyunları çalıştırmaması oyunseverleri üzdü. Oyuncular yakın zamanda Sony'den eski oyunlara yönelik bir uyumluluk çalışması yapmasını bekliyor.