Hideo Kojima'nın Korku Oyunu P.T. PlayStation 5'te Oynanabilecek mi?

Kojima Productions tarafından geliştirilen birinci şahıs psikolojik korku türündeki video oyunu P.T. PlayStation 5 platformunda oynanabilecek mi? Yeni nesil oyun konsolunun satışa sunulmasına sayılı günler kala oyuncuların kafasında oluşan bu soru işaretini giderdi. Konami tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Korku Oyunu P.T. PlayStation 5'te Oynanabilecek mi?

Hideo Kojima ve Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı korku türündeki P.T. 7780s studio tarafından geliştirilmişti. Konami tarafından yayımlanan video oyununun demosu 12 Ağustos 2014 tarihinde PlayStation 4 platformu için ücretsiz olarak indirmeye sunulmuştu. Ücretsiz olarak yayımlanan demo, oyuncular tarafından yoğun ilgi görmüştü. Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan video oyununun demosu, yoğun ilgi görmesine rağmen iptal edilmişti.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony geçtiğimiz haftalarda yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te oynanamayacak PlayStation 4 oyunları listesini paylaşmıştı. Paylaşılan liste ile beraber PS5 oyun konsolunda hangi PS4 video oyunlarının oynanabileceği hakkında sahibi olmuştuk. Pro Evolution Soccer, Silent Hill, Metal Gear Solid serileri ile tanınan oyun firması Konami tarafından yapılan açıklama ile beraber "P.T. PlayStation 5'te oynanabilecek mi?" sorusu yanıtlandı.

Konami, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, korku türündeki P.T. isimli video oyununun demosu yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te oynanamayacak. Konami, Gamesradar'a gönderdiği e-postada, ""İçerik, PS Store'da mevcut olmayacak. Bu sebepten ötürü kullanıcılar, geriye dönük uyumluluk özelliği aracılığı ile PlayStation 5'e tekrar indiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Sony geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5'te oynanamayacak PlayStation 4 oyunları listesini paylaşmıştı. Japonya merkezli şirket tarafından paylaşılan listeye göre DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen ve Joe’s Diner PS4 oyunları PS5'te oynanamayacak.

PlayStation 5 Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncuların kafasında "PS5 ne zaman çıkacak?" şeklinde soru yer alıyordu. PlayStation 5 sunumunda yapılan açıklamada PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuştu ve oyuncuların kafasında oluşan soru işareti giderilmişti. Oyun sektörünün en önemli isimlerinden Sony tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil oyun konsolu 19 Kasım tarihinde satışa sunulacak.