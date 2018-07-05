PTT’de Online İşlem Sayısı 59’a Yükseldi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne (PTT A.Ş.) ait iş yerlerinde tahsilatı yapılabilen işlem çeşidi 59’a yükseldi. Aralarında trafik cezası, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtları ve HGS ödemelerinin de olduğu işlemler şuberlerden online olarak yapılabiliyor.

Posta, kargo, GSM, bankacılık ve e-ticaret alanlarında vatandaşlara hizmet veren PTT A.Ş., trafik cezasından karayolları geçiş ücreti ve idari para cezasına, motorlu taşıtlar ve gelir vergilerinden HGS ödemelerine kadar yapılabilen işlem sayısı 59'a yükseltti.

PTT A.Ş tarafından yakın bir zaman önce hayata geçirilen e-tahsilat hizmeti ile söz konusu işlemler şuberlerden online olarak yapılabiliyor.

E-tahsilat işlemleri kapsamında yurt dışı harç pulu da PTT A.Ş.’den alınabiliyor. Ayrıca pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı PTT gişelerinden veya çevrimiçi olarak e-tahsilat menüsünden ödenebiliyor.

PTT A.Ş. bu yılın başlarında, 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye'nin milli e-ticaret platformu ePttAVM.com’un engelli vatandaşlar tarafından da rahat bir şekilde kullanılması adına “EngelsizePttAVM.com” versiyonunu hizmete sunmuştu. Platform, işitme engelli vatandaşların işaret dili ile 10 farklı kategoride yüzlerce ürünün tanıtımını izlemelerine olanak tanıyor.