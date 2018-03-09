PTT'deki 10 TL'lik Akıllı Telefonlar İzdiham Yarattı

İstanbul’daki PTT kargo şubelerinde, sahipleri tarafından unutulan ve yasal süreleri boyunca geri alınmayan eşyalar satışa çıkarıldı. Eşyaların satışı, bugün hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleştirildi. Elektronikten kozmetiğe kadar pek çok farklı eşyanın piyasa değerinin çok altındaki fiyatlardan satışa çıkarıldığı şubelerde, özellikle 10 liraya satılan akıllı cep telefonlarına yoğun ilgi vardı.

Satışa çıkarılan uygun fiyatlı eşyaları almak isteyenler PTT merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdular. Saat 10:00’da kapıların açılmasıyla birlikte, vatandaşlar eşyalara hücum etti. Elektronikten kozmetiğe, giyim eşyalarından oyuncaklara kadar pek çok farklı eşyanın satışa çıkarıldığı merkezlerde, akıllı cep telefonları en çok rağbet gören eşya oldu.

Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları, 10 liradan satılırken yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamen tükendi. Telefonlardan sonra yoğun ilgi gören diğer eşyalardan olan kol saattleri ve parfümler de 5’er liradan satıldı.

Piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla satışa çıkarılan eşyaları satın alanlar, bu durumdan oldukça memnundu. Bir vatandaşın toplam 30 lira vererek, iki cep telefonu, bir dürbün ve 1 saç kurutma makinası aldığı ve oldukça mutlu olduğu görüldü. Yakında askere gideceğini söyleyen bir başka vatandaş ise “70 liraya 7 adet telefon aldım” diyerek bu uygulamanın ne kadar büyük bir fırsat olduğunu göstermiş oldu. PTT kargo şubelerinde unutulan ve yasal sürelerinde alınmayan eşyaların, prosedür gereği dönem dönem satışa çıkarıldığı belirtildi.