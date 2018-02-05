PTT'den Mesajlaşma Uygulaması: PTT Messenger

Ülkemizin milli posta-telgraf kurumu PTT tarafından iOS, Android ve Windows platformuna özel olarak mesajlaşma uygulaması geliştirildi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bakanlar Kurulu Toplantısında canlı canlı ortaya çıkan uygulamanın nasıl bir performans sergilediği ve özellikleri henüz bilinmiyor.

Yıllardır ülkemizin en önemli kurumlarından olan PTT, en sonunda anlık mesajlaşma kategorisine de el attı. PTT'nin uygulama için oluşturduğu site üzerinden indirilebilen PTT Messenger, üç farklı platforma sunulmuş durumda. Ancak uygulamanın tanıtımdan sonraki süreçte bu siteye erişmek ve uygulamayı test etmek pek mümkün olmadı. Ayrıca uygulamanın Play Store'a veya App Store'a yüklenmediğini de belirtelim.

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında PTT Messenger ile Hatay'daki Harekat Merkezi'ne hitap etti. pic.twitter.com/Jtid2qXf4g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2018

"PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir." tanımıyla piyasaya sürülen uygulama, kaynak kullanımına göre optimize edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Yani düşük özellikli akıllı telefonlarda bile sorunsuz çalışabilen PttMessenger, tamamen yerli mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş durumda. Bu sebepten dolayı da güncelleme almaya ve yeni özellikler kazanmaya müsait.

Şu anda maalesef uygulama hakkında daha fazla bilgiye erişim sağlayamıyoruz ve uygulamanın web sitesi açılmadığından dolayı test etme şansına sahip olamadık. Fakat yerli bir mesajlaşma uygulaması olduğunu tekrar hatırlamakta fayda var.