PTT, Drone ile Kargo Taşımacılığına Başlıyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı'ndan çok önemli bir karar çıktı. PTT yetkilileri 2018 yılında drone ile kargo teslimatına başlanacağını duyurdu.

İnsansız hava araçlarıyla kargo teslimatı hayal olmaktan çıkıyor. Öyle ki, DHL, UPS, Amazon ve Domino's Pizza gibi dünya devi şirketler, drone ile kargo teslimatı konusunda çok güçlü adımlar atıyorlar.

Yenilikçi teknolojilerin hayatımıza girmesi, birçok şirketin vizyonunu da değiştirdi. Son yılların en popüler teknolojilerinden olan drone'ların çıkış noktası eğlence olsa da artık profesyonel film endüstrisinden tutun da taşımacılığa kadar hemen her sektörde kullanılmaya başlandı.

Antalya'da düzenlenen E-Ticaret Konferansı'da PTT'nin gelecek planları masaya yatırıldı ve herkesi heyecanlandıran bir karara imza atıldı. PTT yetkilileri, 2018 yılından itibaren drone ile kargo teslimatına başlayacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamada, PTT'nin Kargomatik isimli cihazından ve drone ile kargo taşıma projesinden bahsetmişti. Bozgeyik, Kargomatik isimli cihazın kapıdan teslimata ihtiyaç duymadan insanların kargolarını alacağını ve kuryeye ihtiyaç duymadan drone ile kargonun teslim edilebileceğini söylemişti.

Aradan geçen zamanda konuyla ilgili başka bir açıklamanın gelmemiş olması, drone ile kargo projesinin rafa kalkmış olabileceğini akla getirmişti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı, drone taşımacılığı konusundaki soru işaretlerine son vermiş oldu. Artık PTT de UPS, DHL ve Amazon gibi dev şirketlerle beraber dünyada drone ile kargo taşımacılığı yapan sayılı şirketlerden biri olacak.

Bakalım PTT'nin bu adımı, ülkemizde kargo hizmeti veren diğer şirketlerin de iştahını kabartacak mı?

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