PTT Messenger'ı Kullandık! PTT Messenger Nedir?

Yerli WhatsApp karşımıza çıkan PTT Messenger’ın özellikleri belli olduktan sonra, uzun saatler sitesine erişilemiyordu. Gün içerisinde sitesi açıldı ve uygulama indirilebilir hale geldi. Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip WhatsApp'ın Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen rakibi PTT Messenger'ı telefonumuza indirip hemen kullanmayı denedik. Uygulama genel olarak Dosya gönderme, konum paylaşımı yapma, görüntülü ve sesli arama gibi özellikleri bünyesinde bulunduracak.

PTT Messenger Nedir?

WhatsApp'ın yerli ve milli olan versiyonu PTT Messenger yüzde 100 yerli bir yazılımdır. Bu yazılımı en başta kamu kurumları kullanacak, ilerleyen zamanlarda vatandaşlar da faydalanabilecek. PTT Messenger'da hiç bir veri depolanmayacak, dolayısıyla veri güvenliği çok daha iyi sağlanabilecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre PTT Messenger, WhatsApp'tan çok daha güvenli bir uygulama.

PTT Messenger Özellikleri

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

PTT Messenger İndir / PTT Messenger Nasıl Yüklenir?

PTT Messenger’ın sitesi üzerinden indirilebilen uygulamayı eğer isterseniz bu bağlantıdan da PTT Messenger APK indir indirebilirsiniz.

PTT Messenger'ı Kurduk, Çalıştırmayı Denedik!

Whatsapp gibi popüler mesajlaşma yazılımlarına alternatif olarak gösterilen PTT Messenger’ın, Tamindir Bey tarafından, Güvenlik ve işlevsellik gibi açılardan değerlendirildiği videoda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bu videoda Tamindir Bey, PTT Messenger, whatsapp alternatifi mesajlaşma yazılımlarından olabilir mi? En iyi mesajlaşma yazılımları listesine PTT Messenger eklenebilir mi? PTT Messenger kullanışlı mı? gibi soruları cevaplıyor.