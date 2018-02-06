Yerli WhatsApp PTT Messenger Nedir, Nasıl İndirilecek?

Yerli WhatsApp olarak tanıtılan PTT Messenger’ın özellikleri belli oldu. Siteye erişim sağlanamadığından özellikleri merak edilen yerli kurumsal mesajlaşma uygulaması PTT Messenger hakkında Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ bilgi verdi. İşte PTT Messenger’ın özellikleri!

Dünya genelinde aktif milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp’a yerli rakip geldi. Milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılacağı açıklanan yerli WhatsApp PTT Messenger, milli bir çözüm olduğu için haberleşme güvenle sağlanacak, iletişimde dışa bağımlılık ortadan kalkacak. İleri güvenlik teknolojileri ile geliştirilen ve platform bağımsız çalışabilen iletişim uygulamasında WhatsApp’ın tüm özellikleri mevcut. Dosya gönderme, konum paylaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapma, anlık mesajlaşma (tek ve grup mesajlaşma) tek bir platformda ve güvenli bir altyapı üzerinden sağlanacak.

PTT Messenger Nedir?

Kurumsal kullanıcıların ardından vatandaşlara açılacağı belirtilen PTT Messenger’a ilişkin Bekir Bozdağ’ın açıklamaları ise şöyle: “Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi.” "Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme”.

PTT Messenger Özellikleri

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

PTT Messenger İndir

PTT Messenger’dan ilk görüntülü görüşme Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Başbakan, PTT Messenger uygulaması ile Hatay’daki Zeytin Dalı Hareket Merkezi’ne canlı olarak bağlandı. PTT Messenger’ın sitesi üzerinden özelliklerinin yanı sıra PTT Messenger APK indirme bağlantısı da paylaşıldı.