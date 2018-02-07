PTTMessenger Hakkında Soru İşareti Yaratan Açıklama! PTTMessenger Nedir?

"Yerli WhatsApp" sloganıyla dün itibarıyla görücüye çıkan PTTMessenger, kısa zamanda müthiş bir ilgi gördü. Konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan PTT, internette dolaşan "PTT Messenger" adlı APK dosyasının kendileriyle bir ilgisi olmadığını söyleyerek kullanıcıları uyardı. PTTMessenger nedir? PTTMessenger özellikleri neler? PTTMessenger nasıl indirilir? gibi daha birçok sorunun cevabı haberimizde.

Dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Yerli haberleşme platformu yaptık bu yerli Whatsapp gibi düşünülebilir" sözleriyle PTTMessenger'ı resmen duyurmuştu.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi olan PTTMessenger, aynı WhatsApp gibi anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım olan PTTMessenger'ı ilk olarak Başbaşakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten 2. Ordu Komutanı ile görüntülü konuşarak kullanmıştı.

PTTMessenger, açıklamaların ardından bir anda en çok arananlar listesine girdi. Ancak kullanıcılar, uygulamayı aradıklarında PTT Messenger adlı APK dosyasıyla karşılaştılar. Çünkü PTTMessenger, henüz kullanıma sunulmamıştı.

PTT: PTT Messenger APK Dosyası ile İlgimiz Yok

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan PTT, çeşitli internet sitelerinde dolaşan ve PTT Messenger olduğu iddia edilen uygulamanın PTTMessenger ile ilgisi bulunmadığını belirtildi. Uygulamanın, Zebrachat adlı programın kopyası olduğu yönündeki iddialara cevap veren PTT, "PttMessenger, signal tabanlı açık kaynak kod kullanılarak geliştirilmiştir. PttMessenger, tüm geliştirme hakları ile PTT A.Ş.'ye aittir. Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır" dedi.

PttMessenger, signal tabanlı açık kaynak kod kullanılarak geliştirilmiştir. PttMessenger, tüm geliştirme hakları ile PTT A.Ş.'ye aittir.



Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır. — PTT A.Ş. (@PTTKurumsal) 6 Şubat 2018

Kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama (apk) dosyası bulunmadığını söyleyen PTT, çeşitli internet sitelerinde bulunan dosyaların PTT A.Ş'nin kurumsal anlık mesajlaşma uygulaması olan PTTMessenger ile ilgisinin olmadığını ifade etti.

Kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama (apk) dosyası bulunmamaktadır. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyaların, PTT A.Ş’nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger ile ilgisi bulunmamaktadır. — PTT A.Ş. (@PTTKurumsal) 6 Şubat 2018

Açık Kaynaklı Kod Ne Demek?

Açık kaynaklı yazılımlar, tüm kurum ve bireylerin rahatça kullanabileceği, gereksinimlere göre basitleştirilebilen,sağlamlaştırılabilen, güçlendirilebilen yazılımlardır. Açık kaynak kodlu programın kullanımı genelde ücretsizdir ve düzenlenmesini herkes için açık tutar. Açık kaynaklı yazılımlar içinde özgür bir yazılım lisansı ile lisanslanmış olan yazılımlar, özgür yazılım sınıfına girerler.

PTT Messenger Nedir?

WhatsApp'ın yerli ve milli olan versiyonu PTTMessenger yüzde 100 yerli bir yazılımdır. Bu yazılımı en başta kamu kurumları kullanacak, ilerleyen zamanlarda vatandaşlar da faydalanabilecek. PTTMessenger'da hiç bir veri depolanmayacak, dolayısıyla veri güvenliği çok daha iyi sağlanabilecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre PTTMessenger, WhatsApp'tan çok daha güvenli bir uygulama.

PTT Messenger Özellikleri

PTTMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PTTMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PTTMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PTTMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

PTTMessenger hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz:

Aşağıda indirme linki bulunan PTTMessenger APK dosyası, PTT'nin kendi sitesinden alınarak, sunucularımıza yüklenmiştir. Fakat PTT'nin daha sonra indirme linkini kaldırdığını da belirtelim.