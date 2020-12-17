PUBG 10.1 Güncellemesi Yayımlandı: Yeni Bir Harita Geldi!

PUBG 10.1 güncellemesi yayımlandı. Oyunun bu yamasında yeni bir harita gelirken dereceli ve normal oyunlarla ilgili birkaç değişiklik yapıldı. Popüler battle royale türündeki video oyununda yer alan hataların büyük bir kısmı giderildi. Son güncelleme ile video oyununun hayranlarını büyük yenilikler bekliyor.

PUBG 10.1 Güncellemesi Neler Sunuyor?

PlayerUnknown's Battlegrounds veya oyuncular tarafından sıkça kullanılan kısaltılışı ile PUBG adlı bu video oyununa 10.1 yamasında “Haven" adlı yeni bir harita geldi. Oyuncuları yeni haritada büyük ve kasvetli bir haritanın yanı sıra yoğun bir çatışma ortamı bekliyor. “Cennet” olarak dilimize tercüme edilebilecek haritanın güvenli olmak dışında her türlü özelliğe sahip olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Oyuncular bu haritada diğer haritalardan farklı olarak “Pillar” adlı bir düşman grubu ile çatışmak zorunda bırakılıyor. Oyuncular için yepyeni bir tehdit olma niteliğine sahip Pillar adlı grubun ağır silahlara sahip olduğunu, bölgelerine girilmesinden oldukça nefret ettiğini unutmamak gerekiyor. Pillar grubu ayrıca bir gözcü helikopterine sahip.

Bu helikopterle hayatta kalanlar havadan izleniyor ve hayatta kalanların yerleri bu şekilde tespit ediliyor. Spot ışığına yakalandığınız takdirde Pillar’ın taktiksel kamyonu doğrudan üzerinize ateş açacaktır. Eğer yeriniz açığa çıkarsa Pillar’ın kurşunlarından kaçmanın bir yolunu aramak iyi bir fikir olabilir. Pillar’ın muhafızları ve komutanları ile mücadele etmeniz gereken bu haritada mücadele verirken askerlerin zırhlı olduğunu aklınızda tutarak hareket etmelisiniz. Muhafızları ve komutanları etkisiz hale getirerek sandıklarından teçhizat toplayabilirsiniz.

Haven’da Hangi Bölgeler Var?

Yeni haritanın toplamda altı bölgesi bulunuyor. Bunlardan ilki haritanın doğusunda kalan Docks (Rıhtımlar), ikincisi Overpass (Üst Geçit), üçüncüsü Residential Zone (Yerleşim Bölgesi), dördüncüsü Industrial Zone (Sanayi Bölgesi), beşincisi Coal Yards (Kömür Havzaları) ve sonuncusu Carbon Steelworks (Karbon Çelik Kurtuluşu).

Yeni Harita Haven Ne Zaman Kaldırılacak?

Yeni haritanın yalnızca 10. sezon boyunca video oyununda yer alacak bir harita olması planlandı. Harita hakkındaki bilgiler kısaca şu şekildedir:

• Haven sadece 10. sezon boyunca oynanabilir bir harita.

• TPP ve FPP.

• Haven’da “Ustalık”, “Survivor Pass” ve “BattleStat” için ilerleme kaydedebilirsiniz fakat istatistikleriniz kariyer sekmesine kaydedilmez.

• Maç uzunluğu diğer haritalara göre daha kısa.

• 32 oyuncu kapasitesi olacak.

• Acil durum paraşütleri, yüksek yerlerden hızla inmek için şimdi kullanılabilir. Çatıdan hızlıca atlamanız gerekiyorsa bu paraşüte başvurmak iyi bir fikir olabilir.

PUBG Dereceli Mod Değişiklikleri

• Dereceli maçlarda RP değişikliklerini hesaplamak için kullanılan yöntem, oyuncu deneyimini iyileştirmek ve yorgunluğu azaltmak için yeniden düzenlendi.

• Gereksiz uğraştırıcılığı azaltmak için RP kazanma/kaybetme genel hızı büyük ölçüde artırıldı ve oyuncunun mevcut Derecesine kıyasla gösterdiği performansa dayanır hale geldi.

• Oyuncular artık belirli bir dereceye ulaşmak için arka arkaya kaç oyun kazanmaları veya kaybetmeleri gerektiğini daha doğru bir şekilde tahmin edecek.

• Takım arkadaşı öldürme cezalarına yeni cezalar eklendi. Derecelide takım arkadaşını öldürmek de artık eşleştirme geciktirme cezasıyla son bulacak.

• Erangel Vapuru eklendi. Şu anda normal maçlarda olan Erangel Vapuru, dereceli ve esports modlarına eklenecek.

PUBG’de Düzeltilen Hatalar

• G-Coin Efsane Cuma eşyalarının ön izlemesinde anormal metin hatası giderildi.

• Ayarlar - Cloud’a Kaydetme menüsü altındaki bir yazım hatası giderildi.

• Sadiya’nın eşyaları giyilirken ayak seslerinin duyulmama sorunu düzeltildi.

• 2 güncellemesiyle eklenen FPP kameranın bakış açısı değişikliği geri alındı.

• İzleyici modunda araç kullanırken oyuncunun takma adının görüntülenmemesi hatası giderildi.

• Satın alma penceresindeki iptal düğmesinde yaşanan ses hatası düzeltildi.

• İzleyici öncelik modunun çalışmaması hatası giderildi.

• İyileştirme eşyaları kullanılırken bazı HUD’nin görüntülenmemesi hatası düzeltildi.

• Karakterler kapı arkasında dururken bazı araçların binalara çarparak karakterlere hasar verebilmesinin önüne geçildi.

• Sanhok’ta hata düzeltmeleri yapıldı.

• Arazi motosikletinde animasyona ilişkin birtakım tuhaf hatalar giderildi.

• Raporlama özelliğinin tekrar izleme sırasında çalışmama sorunu düzeltildi.