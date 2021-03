PUBG 2 Çıkış Zamanı Belli Oldu: Devam Oyunu Ne Zaman Geliyor?

Yakın bir zaman önce yayınlanan PUBG: New State sonrasında, gözler elbette PUBG 2 oyununa döndü. Ne var ki diğer yandan, bu yeni oyunun esasen ilk oyunun devamı olup olmadığı merak ediliyor. Sızdırdığı bilgiler ile ün kazanan Twitter kullanıcısı PlayerIGN, PUBG 2 çıkış zamanı dahil bazı önemli bilgileri bizlerle paylaştı.

Son dönemin en fazla tutulan oyunlarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki PlayerUnknown’s Battleground (PUBG) ve oyunun evreninde dünyasında bir hayli hareketlilik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki bizleri ileride neler bekliyor? Bu yöndeki en büyük merak konusu ise ikinci bir oyunun gelip gelmeyeceği. Görünüşe göre PUBG 2 çıkış tarihi belli olmuş gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi KRAFON Inc ve PUBG Studio tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olan PUBG: New State, 25 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmıştı. Yeni nesil mobil görsellik sunan bu yeni oyun, eksiksiz bir Battle Royale deneyiminin de doğrudan oyunculara sunuyor. 2051 yılında geçen hikayesine göre, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekte, sayısız taraf birbirine karşı mücadeleye giriyor. Siz ise tamamıyla keşfedilebilir 8 x 8 kilometrelik bir haritada, hem araçlar eşyalar ve silahlar bulmaya çalışarak hem de yeni taktik ve teknolojiler kullanarak hayatta kalabilmek durumunda olacaksınız.

PUBG: New State hiç şüphesiz ki sabırsızlıkla beklenen bir oyun olduğu için gördüğü ilgili de doğal olarak bir hayli yüksek oldu. Ne var ki bazı oyuncuların kafası, bu oyunun teknik olarak PUBG 2 olup olmadığı ve konsollar ve PC için de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda karışmış durumda. Yakın bir zaman önce bir sızdırılan bilgiler de bu konuya açıklık getirildi.

PUBG ve Valorant gibi oyunlar ile ilgili olarak isabetli sızıntılar yapan PlayerIGN, Twitter hesabı üzerinden oyuncuların kafasını karıştıran konu hakkında önemli bir paylaşımda bulundu. Buna göre PUBG: New State, PUBG 2 değil. PlayerIGN, iki oyunun birbirinden farklı olduğunu ve ikinci oyun için geliştirilme aşamasına devam edildiğini söylüyor. PUBG 2 önümüzdeki yıl içerisinde PC, konsollar ve mobil cihazlar için yayınlanacak. Dahası ise oyunun, çapraz platform desteği ile oyuncular ile buluşturulacağı da söyleniyor. Zaten yakın bir zaman önce geliştirici, oyunculara yeni oyunda neler görmeyi istediklerini sormuştu. Muhtemelen yapılan geri dönüşler ışığında planlamalara başlanmış.

new state is only for mobile, the pubg 2 thing (pc/console) is someth we're still waiting for by 2022