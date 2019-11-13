PUBG 5.2 Güncellemesi Hangi Yeniliklerle Gelecek?

PUBG önümüzdeki günlerde yayınlanacak 5.2 güncellemesi ile birlikte bazı yeni özelliklere kavuşacak. İşte merak edilen yenilikler!

PUBG 5.2 Güncellemesi Yenilikleri

PUBG oyuncuları Sezon 5 ile yeni maceralara atılırken Tencent de bazı yenilikleri oyuna eklemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar çivi kapanı ve yol noktalayıcı sistemi gibi yeni özelliklere kavuşacak.

Çivi Kapanı ile birlikte kullanıcılar araçlı saldırıların önüne geçebilecek. Adından da anlaşılabileceği gibi bu alet, araçların tekerleklerini etkisiz hale getirebilmeye olanak sunuyor. Yol Noktalayıcı Sistemi ise oyuncuların gidecekleri yönleri nokta nokta belirleyip bir rota oluşturabilmesini sağlıyor.

Bunların dışında Vikendi haritası için de bazı önemli iyileştirmeler bulunuyor. Bu geliştirmeler ağırlıklı olarak keskin nişancı pozisyonu için geçerli. Daha savunulabilir keskin nişancı pozisyonları için pek çok binanın camında azaltılmaya gidildi. Daha fazla görüş alanı için bazı binalar ve molozlar kaldırıldı ve bazı ağaç ve kayalar da araçların rahatlığı için temizlendi.

PUBG 5.2 Güncellemesi Ne Zaman Sunulacak?

Yeni güncelleme bilgisayarlar için 20 Kasım tarihinde, konsollar için 26 Kasım tarihinde erişilebilir olacak.