PUBG 6. Sezon Başlıyor! İşte PUBG 6.1 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunu PUBG’de 6. sezon başlıyor! İşte PUBG 6.1 güncellemesiyle gelen yenilikler

PUBG Corporation yeni sezonun içeriklerini duyurdu: Sezon 6 ve Survivor Pass: Shakedown!. Heyecan dolu ve kıyasıya mücadelenin olacağı 2’ye 2 boyutunda yepyeni harita bir içeren yeni sezon, 6.1 güncellemesiyle başlayacak. Yeni haritada binalara giriş noktası açmaktan duvarlara mermi izi bırakmaya düşmanları devirmek ve onlardan gizlenmek için yer altı tünellerine girmeye pek çok aksiyona girilebiliyor. Yeni eklenen Siyah Bölge oyuna bambaşka bir hava katıyor. Yeni haritanın eşleştirme sürecine etki etmemesini sağlamak için dönüşümlü harita sistemi devreye girecek. Dönüşümlü sistem periyodik olarak kalıcı olmayan haritalar sunacak. İlk dönüşümde ise Karakin, Vikendi haritasının yerini alacak. Sezon ilerledikçe oyuncular yeni Panzerfaust roketini ve Siyah Alan ile ilgili gelişmeleri gözlemleyebilecek.

Oynanışa yönelik yeniliklere ek olarak Survivor Pass ile yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler oyuna eklenecek. Survivor Pass: Shakedown, oyuncuları yeni adanın havasına uygun kıyafet ve silahlarla ödüllendirecek. Tenebres kaçakçılarının, gizemli Rapture Squad’ının kostümleri dahil birçok yeni kostüm oyunculara sunulacak.

PUBG 6.1 güncellemesi 22 Ocak tarihinde PC canlı sunucularına, ardından konsollara gelecek. PC test sunucuları da bugün açılıyor!